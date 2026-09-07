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Salon du Paranormal au l’Espace de la Faiencerie à Boulogne-sur-Mer, Boulogne-sur-mer, Boulogne-sur-Mer

samedi 26 septembre 2026 · Boulogne-sur-mer · Boulogne-sur-Mer

Salon du Paranormal au l’Espace de la Faiencerie à Boulogne-sur-Mer, Boulogne-sur-mer, Boulogne-sur-Mer

Informations pratiques

Début
samedi 26 septembre 2026
Fin
dimanche 27 septembre 2026
Lieu
Boulogne-sur-mer
Adresse
boulogne-sur-mer
Ville
62200 Boulogne-sur-Mer
Département
Pas-de-Calais
Tarif
12,50€ la journée / 20€ le week-end (interdit aux moins de 12 ans)

Salon du Paranormal au l’Espace de la Faiencerie à Boulogne-sur-Mer 26 et 27 septembre Boulogne-sur-mer Pas-de-Calais

12,50€ la journée / 20€ le week-end (interdit aux moins de 12 ans)

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-26T14:00:00+02:00 – 2026-09-26T20:00:00+02:00
Fin : 2026-09-27T10:00:00+02:00 – 2026-09-27T19:00:00+02:00

Salon & Spectacle du Paranormal à l’Espace de la Faïencerie de Boulogne-sur-Mer

Nous vous proposons de vivre une expérience hors du commun ! Un week-end exceptionnel dédié au mystère, à l’étrange et à l’inexpliqué

Un ÉVÉNEMENT INTERACTIF qui vous permettra également de prendre la parole et de débattre avec les intervenants.

Ce qui vous attend au Salon du Paranormal à Boulogne sur Mer !

– Des Conférences, témoignages et débats publics sur les thèmes des E.M.I (Expérience de mort imminente), de l’UFOLOGIE (OVNI, Crops Circle, Rencontre du 3ème type), des FANTOMES et APPARITIONS

Des séances en direct live de voyances collectives et de contacts défunts avec le public.

– De grands spectacles d’HYPNOSE et de MENTALISTE

Venez voir R1947, le Spécimen extraterrestre de Roswell : Vivez un moment unique en découvrant le célèbre spécimen de l’ovni de Roswell, symbole emblématique de la vie extraterrestre.

– Exposants, enquêteurs, YOUTUBEURS et écrivains spécialisés dans le Paranormal – Rencontres et Dédicaces

– Rencontres et consultations privées avec des Astrologues, Numérologues, Voyants, Médiums, Cartomanciens…

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INFOS PRATIQUES

Lieu de l’événement : Espace de la Faïencerie – 35 Av. John Kennedy – 62200 Boulogne-sur-Mer
– Samedi 26 septembre 2026 de 14:00 à 20:00
– Dimanche 27 septembre 2026 de 10:00 à 19:00
Espace Foodtrucks
Tarif : 12,50€ la journée / 20€ le week-end (interdit aux moins de 12 ans)

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RDV les 26 et 27 septembre 2026 au Salon du Paranormal à Boulogne-sur-Mer – Au programme : spectacles, conférences, témoignages, débats, spécimen de Roswell… salon du paranormal à Boulogne sur mer

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