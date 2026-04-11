Informations pratiques

Salon du Paranormal au Parc des Expositions à Mâcon Mâcon Mâcon 14 et 15 novembre

RDV les 14 et 15 novembre 2026 au Salon du Paranormal à Mâcon – Au programme : spectacles, conférences, témoignages, débats, musée, spécimen de Roswell…

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2026-11-14T14:00:00.000+01:00

Fin : 2026-11-15T19:00:00.000+01:00

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Mâcon 71000 Mâcon



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