Salon du Train Miniature Salle polyvalente Laval

Laval

Salon du Train Miniature

Salle polyvalente Place de Hercé Laval Mayenne

Tarif : 5 – 5 – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-03 10:00:00

fin : 2026-10-03 18:00:00

Date(s) :

2026-10-03 2026-10-04

Suite au succès des précédentes éditions, les adhérents de l’AMFM (Association des Modélistes Ferroviaires de la Mayenne) organisent un nouveau salon d’envergure régionale le salon du train miniature les 3 et 4 octobre à la salle polyvalente de Laval.

Suite au succès des précédentes éditions, les adhérents de l’AMFM (Association des Modélistes Ferroviaires de la Mayenne) organisent un nouveau salon d’envergure régionale le salon du train miniature les 3 et 4 octobre à la salle polyvalente de Laval. Dans le cadre des 50 ans de l’association et pour ce 5ème rendez-vous, plus de 50 exposants seront présents. Ce sont des associations, des particuliers, des professionnels et la presse spécialisée venant de toute la France et d’Europe. Ils présentent leurs réalisations évoquant le chemin de fer miniature de différentes régions, thèmes et époques. Des réseaux évoquant les paysages de la Mayenne seront exposés. Le dépôt vapeur de Laval ayant remporté le 2ème prix dans la catégorie Grand réseau lors du Salon International du Modélisme Rail Expo 2022 sera visible, avec le paysage local (gare de Neau, le quartier de la gare de Laval, le viaduc de Moulay…) ! Un programme varié pour tous les goûts et les âges à savourer en famille et entre amis. Une restauration est mise à la disposition du public. .

Salle polyvalente Place de Hercé Laval 53000 Mayenne Pays de la Loire +33 6 70 74 69 52 chrsbouin.amfm@yahoo.com

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English :

Following the success of previous shows, members of the AMFM (Association des Modélistes Ferroviaires de la Mayenne) are organizing a new regional event: the model train show on October 3 and 4 at the Salle Polyvalente in Laval.

L’événement Salon du Train Miniature Laval a été mis à jour le 2026-05-04 par LAVAL TOURISME