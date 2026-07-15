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AGENDA · Limoges

Salon du Vintage Pavillon de Buxerolles Limoges

samedi 31 octobre 2026 · Pavillon de Buxerolles · Limoges

Salon du Vintage Pavillon de Buxerolles Limoges

Informations pratiques

Début
samedi 31 octobre 2026
Fin
samedi 31 octobre 2026
Heure de début
09:00:00
Lieu
Pavillon de Buxerolles
Adresse
Boulevard Robert Schuman
Ville
87100 Limoges
Département
Haute-Vienne
Tarif
3 3 Tarif de base plein tarif

Limoges

Salon du Vintage

Pavillon de Buxerolles Boulevard Robert Schuman Limoges Haute-Vienne

Tarif : 3 – 3 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-31 09:00:00
fin : 2026-10-31 19:00:00

Date(s) :
2026-10-31 2026-11-01

Le deuxième salon du vintage organisé par les amis de Pollux et MS Brocante. Il recevra multiples exposants en mobiliers, luminaires, design, friperies, vinyles… Tout ce qui touche au vintage.
Le pavillon Buxerolles c’est 1200 M2 d’exposition, pour accueillir environ 50 exposants. Un stand de restauration et buvette vous sera proposé, tenue par l’association Les amis de Pollux .   .

Pavillon de Buxerolles Boulevard Robert Schuman Limoges 87100 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 6 45 90 31 49  ms.brocante@gmail.com

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English : Salon du Vintage

L’événement Salon du Vintage Limoges a été mis à jour le 2026-07-11 par OT Limoges Métropole

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