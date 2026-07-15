Salon du Vintage Pavillon de Buxerolles Limoges
samedi 31 octobre 2026 · Pavillon de Buxerolles · Limoges
Informations pratiques
Limoges
Salon du Vintage
Pavillon de Buxerolles Boulevard Robert Schuman Limoges Haute-Vienne
Tarif : 3 – 3 – EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-31 09:00:00
fin : 2026-10-31 19:00:00
Date(s) :
2026-10-31 2026-11-01
Le deuxième salon du vintage organisé par les amis de Pollux et MS Brocante. Il recevra multiples exposants en mobiliers, luminaires, design, friperies, vinyles… Tout ce qui touche au vintage.
Le pavillon Buxerolles c’est 1200 M2 d’exposition, pour accueillir environ 50 exposants. Un stand de restauration et buvette vous sera proposé, tenue par l’association Les amis de Pollux . .
Pavillon de Buxerolles Boulevard Robert Schuman Limoges 87100 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 6 45 90 31 49 ms.brocante@gmail.com
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English : Salon du Vintage
L’événement Salon du Vintage Limoges a été mis à jour le 2026-07-11 par OT Limoges Métropole
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