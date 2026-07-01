Salon Fine Arts Paris, Le Grand Palais, Paris

Informations pratiques

Salon Fine Arts Paris 19 et 20 septembre Le Grand Palais Paris

Visite libre gratuite pour les 200 premiers inscrits. Chaque inscription doit être effectuée individuellement : une adresse mail ne peut correspondre qu’à une seule personne inscrite. Lien d’inscription disponible début septembre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T11:00:00+02:00 – 2026-09-19T20:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T11:00:00+02:00 – 2026-09-20T20:00:00+02:00

Les chefs-d’œuvre de l’Antiquité à nos jours s’exposent sous l’imposante verrière du Grand Palais, au salon Fine Arts Paris.

Retrouvez, dans la plus emblématique nef de la capitale, une centaine de galeries prestigieuses, françaises et internationales, mais aussi en avant-première la présentation de quelques œuvres majeures du futur Musée du Grand Siècle, invité d’honneur de l’édition 2026 de la foire.

Dans le cadre des Journées européennes du Patrimoine, Fine Arts Paris ouvre ses portes gratuitement les 19 et 20 septembre 2026 aux 200 premiers inscrits via le lien de réservation ci-après.

Bonne visite !

Le Grand Palais 7 avenue Winston Churchill, 75008 Paris, France Paris 75008 Paris 8e Arrondissement Paris Île-de-France 0140134800 https://www.grandpalais.fr [{« type »: « link », « value »: « https://journeesdupatrimoine.culture.gouv.fr/ »}] Cet édifice a été construit pour l’exposition universelle de 1900, vouée à la célébration de l’art, et était destiné dès l’origine à abriter les salons. La construction fut confiée à plusieurs architectes (Deglane pour le bâtiment principal ; Louvet pour la construction intermédiaire ; Thomas pour l’édifice parallèle au bâtiment principal ; Girault comme coordinateur de l’ensemble). Style néo-Louis 14 avec quelques références à l’art du XVIIIe siècle. Influence de l’art nouveau. Parements des façades en pierre de taille ; charpente de la nef en métal et en verre ; béton armé. Décor dû à divers artistes (Récipon pour les deux quadriges ; conception de la frise en mosaïque par Louis-Edouard Fournier et exécution par Guibert-Martin). Le bâtiment sert d’hôpital militaire durant la première guerre mondiale. Désaffecté pendant la période 1950-1960. A partir de 1965, aménagement des Galeries Nationales. L’ensemble comprend : la grande nef, les galeries nationales et le palais de la Découverte. Métro : lignes 1, 9, 13 / Stations : Franklin D. Roosevelt, Champs-Elysées – Clemenceau RER : ligne C / Station : Invalides Bus : lignes 28, 42, 52, 63, 72, 73, 80, 83, 93

Visite libre

Stand du Musée Nissim de Camondo à Fine Arts Paris 2025 © Tanguy de Montesson