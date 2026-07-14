Salon habitat d’Auxerre Auxerrexpo Auxerre

Informations pratiques

Auxerre

Salon habitat d’Auxerre

Auxerrexpo 1 Rue des Plaines de l’Yonne Auxerre Yonne

Tarif : 5 – 5 – 5 EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-09 10:00:00

fin : 2026-10-11 19:00:00

Date(s) :

2026-10-09

Rendez-vous incontournable de la rentrée, le Salon Habitat d’Auxerre réunit à Auxerrexpo 130 exposants autour de l’univers de la maison. Construction, rénovation, aménagement intérieur et extérieur, décoration, énergies renouvelables et mobilier toutes les solutions pour vos projets habitat sont réunies. Venez rencontrer des professionnels locaux, bénéficier de conseils personnalisés, découvrir les tendances et concrétiser vos idées maison dans une ambiance conviviale et inspirante. .

Auxerrexpo 1 Rue des Plaines de l’Yonne Auxerre 89000 Yonne Bourgogne-Franche-Comté

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English : Salon habitat d’Auxerre

L’événement Salon habitat d’Auxerre Auxerre a été mis à jour le 2026-07-06 par OT Auxerrois