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AGENDA · Auxerre

Salon habitat d’Auxerre Auxerrexpo Auxerre

vendredi 9 octobre 2026 · Auxerrexpo · Auxerre

Informations pratiques

Début
vendredi 9 octobre 2026
Fin
dimanche 11 octobre 2026
Heure de début
10:00:00
Lieu
Auxerrexpo
Adresse
1 Rue des Plaines de l'Yonne
Ville
89000 Auxerre
Département
Yonne
Tarif
5 5 5 Tarif de base plein tarif Tarif de base

Auxerre

Salon habitat d’Auxerre

Auxerrexpo 1 Rue des Plaines de l’Yonne Auxerre Yonne

Tarif : 5 – 5 – 5 EUR

Tarif de base plein tarif
Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-09 10:00:00
fin : 2026-10-11 19:00:00

Date(s) :
2026-10-09

Rendez-vous incontournable de la rentrée, le Salon Habitat d’Auxerre réunit à Auxerrexpo 130 exposants autour de l’univers de la maison. Construction, rénovation, aménagement intérieur et extérieur, décoration, énergies renouvelables et mobilier toutes les solutions pour vos projets habitat sont réunies. Venez rencontrer des professionnels locaux, bénéficier de conseils personnalisés, découvrir les tendances et concrétiser vos idées maison dans une ambiance conviviale et inspirante.   .

Auxerrexpo 1 Rue des Plaines de l’Yonne Auxerre 89000 Yonne Bourgogne-Franche-Comté  

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English : Salon habitat d’Auxerre

L’événement Salon habitat d’Auxerre Auxerre a été mis à jour le 2026-07-06 par OT Auxerrois

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