Salon Habitat et Déco 2026 Parc des Expositions Mâcon

Mâcon

Salon Habitat et Déco 2026

Parc des Expositions Avenue Pierre Bérégovoy Mâcon Saône-et-Loire

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Tarif enfant

Tarif enfant

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-09 10:00:00

fin : 2026-10-11 19:00:00

Date(s) :

2026-10-09

Rendez-vous incontournable de l’automne en Saône-et-Loire, le Salon Habitat & Déco de Mâcon revient pour sa 2e édition au Parc des Expositions du 9 au 11 octobre 2026.

Pendant 3 jours, plus de 130 professionnels spécialisés vous accueillent pour vous conseiller et vous aider à concrétiser tous vos projets construction, rénovation, aménagement intérieur, décoration, chauffage, menuiserie, cuisine, salle de bain, isolation… et bien plus encore.

Une place belle est également faite à l’artisanat d’art local créateurs, peintres, sculpteurs, photographes et céramistes seront présents pour apporter une touche d’authenticité et de savoir-faire régional.

Un événement familial, accessible et inspirant, à ne pas manquer pour tous ceux qui ont un projet pour leur maison ou souhaitent simplement s’imprégner des dernières tendances de l’habitat et de la déco.

?? Parc des Expositions Mâcon

?? 9, 10 et 11 octobre 2026

?? 10h 19h .

Parc des Expositions Avenue Pierre Bérégovoy Mâcon 71000 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 4 28 38 40 03 mdrevet@leo.fr

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English : Salon Habitat et Déco 2026

L’événement Salon Habitat et Déco 2026 Mâcon a été mis à jour le 2026-05-11 par Mâcon Sud Bourgogne, Tourisme et Congrès