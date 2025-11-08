Salon Habitat, Jardin et Déco de Limoges Parc des Expositions de Limoges Limoges

Salon Habitat, Jardin et Déco de Limoges Parc des Expositions de Limoges Limoges vendredi 13 mars 2026.

Parc des Expositions de Limoges Boulevard Robert Schuman Limoges Haute-Vienne

Construction, rénovation, équipement, aménagement intérieur et extérieur toutes les facettes de la maison seront représentées lors des 3 jours d’ouverture. Un véritable pôle déco Bellissimo continuera de vous éblouir avec pas moins de 60 artistes, artisans d’art et décorateurs ! Inspirez-vous, ou craquez pour une pièce unique à ajouter à votre maison. Profitez des conseils des professionnels afin de concrétiser vos projets maison.   .

Parc des Expositions de Limoges Boulevard Robert Schuman Limoges 87100 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 2 41 38 60 00  info@l-e-o.fr

