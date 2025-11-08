Salon Habitat, Jardin et Déco de Limoges Parc des Expositions de Limoges Limoges
Parc des Expositions de Limoges Boulevard Robert Schuman Limoges Haute-Vienne
Tarif : 5 – 5 – EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-03-13
fin : 2026-03-15
Date(s) :
2026-03-13
Construction, rénovation, équipement, aménagement intérieur et extérieur toutes les facettes de la maison seront représentées lors des 3 jours d’ouverture. Un véritable pôle déco Bellissimo continuera de vous éblouir avec pas moins de 60 artistes, artisans d’art et décorateurs ! Inspirez-vous, ou craquez pour une pièce unique à ajouter à votre maison. Profitez des conseils des professionnels afin de concrétiser vos projets maison. .
Parc des Expositions de Limoges Boulevard Robert Schuman Limoges 87100 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 2 41 38 60 00 info@l-e-o.fr
