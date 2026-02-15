Salon International Des Pêches Au Coup 2026

Avenue de l’Hippodrome Amiens Somme

Début : 2026-11-07

fin : 2026-11-08

2026-11-07

Le sipac est le rendez-vous incontournable des passionnés de toutes les pêches au coup.

Après le succès de la 3e édition, en 2024, le SIPAC revient les 07 & 08 novembre 2026.

Professionnels et passionnés se retrouveront le temps d’un week-end pour partager et échanger autour de leur passion commune.

Avenue de l’Hippodrome Amiens 80000 Somme Hauts-de-France +33 3 22 66 33 33 accueil.megacite@megacite.fr

English :

SIPAC is the must-attend event for fans of all types of spearfishing.

After the success of the 3rd edition in 2024, SIPAC returns on November 07 & 08, 2026.

Professionals and enthusiasts will meet for a weekend to share and discuss their common passion.

L’événement Salon International Des Pêches Au Coup 2026 Amiens a été mis à jour le 2026-02-12 par OT D’AMIENS