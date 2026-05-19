Salon La Nuit de l’Orientation quai Louis Prunier La Rochelle

La Rochelle

Salon La Nuit de l’Orientation

quai Louis Prunier Espace Encan La Rochelle Charente-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-12-03

fin : 2026-12-03

Date(s) :

2026-12-03

La Chambre de Commerce et d’Industrie organise La Nuit de l’Orientation à l’Espace Encan de La Rochelle.

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quai Louis Prunier Espace Encan La Rochelle 17000 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine

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English :

The Chamber of Commerce and Industry organizes La Nuit de l?Orientation at the Espace Encan in La Rochelle.

L’événement Salon La Nuit de l’Orientation La Rochelle a été mis à jour le 2026-05-19 par Nous La Rochelle