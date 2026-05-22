Salon Maison 2026 Habitat & Immobilier quai Louis Prunier La Rochelle
Salon Maison 2026 Habitat & Immobilier quai Louis Prunier La Rochelle vendredi 25 septembre 2026.
La Rochelle
Salon Maison 2026 Habitat & Immobilier
quai Louis Prunier Espace Encan La Rochelle Charente-Maritime
Tarif : 5 – 5 – 5 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-25
fin : 2026-09-27
Date(s) :
2026-09-25
Le Salon Maison 2026 dédié à l’habitat et à l’immobilier se tient à l’Espace Encan de La Rochelle.
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quai Louis Prunier Espace Encan La Rochelle 17000 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine
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English :
The Maison 2026 home and real estate show is held at the Espace Encan in La Rochelle.
L’événement Salon Maison 2026 Habitat & Immobilier La Rochelle a été mis à jour le 2026-05-18 par Nous La Rochelle
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