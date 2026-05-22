Salon Maison 2026 Habitat & Immobilier quai Louis Prunier La Rochelle

La Rochelle

Salon Maison 2026 Habitat & Immobilier

quai Louis Prunier Espace Encan La Rochelle Charente-Maritime

Tarif : 5 – 5 – 5 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-25

fin : 2026-09-27

Date(s) :

2026-09-25

Le Salon Maison 2026 dédié à l’habitat et à l’immobilier se tient à l’Espace Encan de La Rochelle.

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quai Louis Prunier Espace Encan La Rochelle 17000 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine

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English :

The Maison 2026 home and real estate show is held at the Espace Encan in La Rochelle.

L’événement Salon Maison 2026 Habitat & Immobilier La Rochelle a été mis à jour le 2026-05-18 par Nous La Rochelle