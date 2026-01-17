Salon Maison & Jardin Valence Palais des Congrés Jacques Chirac Valence
Palais des Congrés Jacques Chirac 50 52 Avenue de la Marne Valence Drôme
Tarif : 5 – 5 – 5 EUR
Début : 2026-03-13 10:00:00
fin : 2026-03-15 19:00:00
2026-03-13
Pendant 3 jours, rencontrez 160 professionnels locaux, créateurs, artistes et artisans spécialistes de l’aménagement intérieur et extérieur, de l’ameublement, de la décoration et du jardin.
English :
For 3 days, meet 160 local professionals, designers, artists and craftsmen specializing in interior and exterior design, furnishings, decoration and gardening.
