SALON MARIAGE 2026

Avenue de l’Hippodrome Amiens Somme

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-10

fin : 2026-10-11

Date(s) :

2026-10-10

DEUX JOURS POUR IMAGINER, CRÉER ET CONCRÉTISER VOTRE MARIAGE

Salon Mariage, l’évènement des futurs mariés du 10 au 11 octobre 2026

Découvrez l’essence même du mariage sur mesure

Vous avez dit oui … et maintenant, l’aventure commence.

Entre les idées, les rencontres, les choix à faire, et les rêves à réaliser il y a un moment qui peut tout changer la rencontre.

Deux jours, un seul lieu, pour passer de l’imagination … à la concrétisation.

Avenue de l’Hippodrome Amiens 80000 Somme Hauts-de-France +33 3 22 66 33 33 accueil.megacite@megacite.fr

English :

TWO DAYS TO IMAGINE, CREATE AND MAKE YOUR WEDDING A REALITY

Salon Mariage, l?évènement des futurs mariés from October 10 to 11, 2026

Discover the essence of a made-to-measure wedding

You’ve said I do ? and now the adventure begins.

Between the ideas, the meetings, the choices to be made and the dreams to be realized? there’s one moment that can change everything: the meeting.

Two days, one venue, to move from imagination? to realization.

L’événement SALON MARIAGE 2026 Amiens a été mis à jour le 2026-02-12 par OT D’AMIENS