SALON MARIAGE 2026 Amiens
SALON MARIAGE 2026 Amiens samedi 10 octobre 2026.
SALON MARIAGE 2026
Avenue de l’Hippodrome Amiens Somme
Tarif : – – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-10
fin : 2026-10-11
Date(s) :
2026-10-10
DEUX JOURS POUR IMAGINER, CRÉER ET CONCRÉTISER VOTRE MARIAGE
Salon Mariage, l’évènement des futurs mariés du 10 au 11 octobre 2026
Découvrez l’essence même du mariage sur mesure
Vous avez dit oui … et maintenant, l’aventure commence.
Entre les idées, les rencontres, les choix à faire, et les rêves à réaliser il y a un moment qui peut tout changer la rencontre.
Deux jours, un seul lieu, pour passer de l’imagination … à la concrétisation.
DEUX JOURS POUR IMAGINER, CRÉER ET CONCRÉTISER VOTRE MARIAGE
Salon Mariage, l’évènement des futurs mariés du 10 au 11 octobre 2026
Découvrez l’essence même du mariage sur mesure
Vous avez dit oui … et maintenant, l’aventure commence.
Entre les idées, les rencontres, les choix à faire, et les rêves à réaliser il y a un moment qui peut tout changer la rencontre.
Deux jours, un seul lieu, pour passer de l’imagination … à la concrétisation. .
Avenue de l’Hippodrome Amiens 80000 Somme Hauts-de-France +33 3 22 66 33 33 accueil.megacite@megacite.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
TWO DAYS TO IMAGINE, CREATE AND MAKE YOUR WEDDING A REALITY
Salon Mariage, l?évènement des futurs mariés from October 10 to 11, 2026
Discover the essence of a made-to-measure wedding
You’ve said I do ? and now the adventure begins.
Between the ideas, the meetings, the choices to be made and the dreams to be realized? there’s one moment that can change everything: the meeting.
Two days, one venue, to move from imagination? to realization.
L’événement SALON MARIAGE 2026 Amiens a été mis à jour le 2026-02-12 par OT D’AMIENS