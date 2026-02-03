Salon Mets et Vins Espace Robert Hossein Lourdes

Salon Mets et Vins

Venez enchanter vos papilles au salon Mets et Vins à l’Espace Robert Hossein à Lourdes du 27 au 29 mars 2026 !

Découvrez et dégustez des produits du terroir.

Organisé par le Lions Club de Lourdes au profit des malvoyants et pour la continuité de ses actions.

Organisé par le Lions Club de Lourdes au profit des malvoyants et pour la continuité de ses actions.

Horaires d’ouverture du salon

– vendredi 28 février 12 h (Repas Entreprises) 23 h.

– samedi 1er mars 10 h 23 h.

– dimanche 2 mars 10 h 18 h.

Précision importante ! Il ne sera plus possible de rentrer dans la salle après 21 h (23 h est l’horaire à laquelle la salle devra être vide de tout visiteur).

Tarifs L’entrée est gratuite. La possibilité de goûter les vins nécessitera, comme chaque année, l’achat d’un verre à vin à l’entrée du salon.

Informations complémentaires aux coordonnées ci-dessous.

Espace Robert Hossein 19 Avenue Alexandre Marqui Lourdes 65100 Hautes-Pyrénées Occitanie

English :

Come and delight your taste buds at the Mets et Vins trade show at the Espace Robert Hossein in Lourdes from March 27 to 29, 2026!

Discover and taste local products.

Organized by the Lourdes Lions Club for the benefit of the visually impaired and for the continuity of its actions.

Salon Mets & Vins 2025 Salon Bernard Moulet to benefit the Lion’s Club.

Show opening hours:

– friday, February 28: 12 noon (corporate meals) 11 pm.

– saturday, March 1: 10 a.m. 11 p.m.

– sunday, March 2: 10 am 6 pm.

Important note! It will no longer be possible to enter the hall after 9 p.m. (11 p.m. is the time by which the hall must be empty of all visitors).

Admission: Admission is free. To be able to taste the wines, you will need to buy a wine glass at the entrance to the show.

For further information, please contact us.

