Salon Nature et Randos au Parc des Expositions de Nancy, Parc des expositions, Vandœuvre-lès-Nancy

Informations pratiques

Salon Nature et Randos au Parc des Expositions de Nancy 3 et 4 octobre Parc des expositions Meurthe-et-Moselle

entrée libre et gratuite

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-10-03T14:00:00+02:00 – 2026-10-03T20:00:00+02:00

Fin : 2026-10-04T10:00:00+02:00 – 2026-10-04T19:00:00+02:00

DEUX JOURNÉES 100 % NATURE, AVENTURE & GRAND AIR

Le Salon Nature & Randos arrive à Nancy pour sa première édition et vous invite à célébrer la nature, l’évasion et les activités sous toutes leurs formes.

– Samedi 03 octobre 2026 de 14h00 à 20h00

– Dimanche 04 octobre 2026 de 10h00 à 19h00

Que vous soyez randonneur débutant, sportif confirmé, amateur de grands espaces ou passionné d’aventure, ce salon est fait pour vous.

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AU PROGRAMME : Découvrez toutes les pratiques de pleine nature :

– Randonnée pédestre

– Vélo & VTT

– Marche nordique

– Trail & trek

– Randonnée équestre

– Voyage nature & aventure

– Exposants spécialisés

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Rencontrez des professionnels :

équipements de randonnée, vélos, matériel technique, textile, accessoires, solutions de mobilité, vans aménagés et équipements nomades.

Démonstrations & zone d’essais

Testez du matériel, assistez à des démonstrations et échangez avec des experts pour choisir l’équipement adapté à vos pratiques.

Conférences & ateliers

Préparation physique, orientation, sécurité en milieu naturel, bivouac, voyages responsables, conseils techniques et retours d’expérience.

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UN SALON POUR TOUS LES AMOUREUX DE NATURE

En famille, entre amis ou en solo, venez trouver l’inspiration pour vos prochaines aventures et préparer vos sorties nature en toute sérénité.

Un événement convivial, immersif et passionnant, dédié au sport, à la découverte et au respect de l’environnement.

Respirez, explorez, bougez… la nature vous attend !

Rendez-vous au Salon Nature & Randos – Nancy 2026.

– Lieu : Parc des Expos de Nancy – Rue Catherine Opalinska – 54500 Vandœuvre-lès-Nancy

– Espace restauration sur place

Parc des expositions Rue Catherine Opalinska Vandœuvre-lès-Nancy 54500 Tourtel Meurthe-et-Moselle Grand Est [{« type »: « link », « value »: « https://yozenco.com/salons/france/nancy/143-salon-nature-et-randos »}, {« type »: « link », « value »: « https://the-place-to-be.fr/evenement/salon-nature-randos-nancy/ »}]

RDV le 03 et 04 octobre 2026 au Salon Nature & Randos au Parc des expositions de Nancy – Entrée Gratuite salon nature et randos nancy