Salon nautique international à flots Grand Pavois Port des Minimes La Rochelle

La Rochelle

Salon nautique international à flots Grand Pavois

Port des Minimes Avenue du Lazaret La Rochelle Charente-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-22

fin : 2026-09-27

Date(s) :

2026-09-22

Rendez-vous annuel incontournable des passionnés de la navigation, le Grand Pavois est une référence internationale parmi les salons nautiques à flots.

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Port des Minimes Avenue du Lazaret La Rochelle 17000 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 44 46 39

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English : International boat show Grand Pavois

The Grand Pavois is a major annual event for sailing enthusiasts and an international reference among in-water boat shows.

L’événement Salon nautique international à flots Grand Pavois La Rochelle a été mis à jour le 2025-12-09 par Nous La Rochelle