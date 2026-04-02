Salon nautique international à flots Grand Pavois Port des Minimes La Rochelle
Salon nautique international à flots Grand Pavois Port des Minimes La Rochelle mardi 22 septembre 2026.
La Rochelle
Salon nautique international à flots Grand Pavois
Port des Minimes Avenue du Lazaret La Rochelle Charente-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-22
fin : 2026-09-27
Date(s) :
2026-09-22
Rendez-vous annuel incontournable des passionnés de la navigation, le Grand Pavois est une référence internationale parmi les salons nautiques à flots.
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Port des Minimes Avenue du Lazaret La Rochelle 17000 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 44 46 39
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English : International boat show Grand Pavois
The Grand Pavois is a major annual event for sailing enthusiasts and an international reference among in-water boat shows.
L’événement Salon nautique international à flots Grand Pavois La Rochelle a été mis à jour le 2025-12-09 par Nous La Rochelle
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