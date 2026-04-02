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Salon nautique international à flots Grand Pavois Port des Minimes La Rochelle

Salon nautique international à flots Grand Pavois Port des Minimes La Rochelle mardi 22 septembre 2026.

Lieu : Port des Minimes

Adresse : Avenue du Lazaret

Ville : 17000 La Rochelle

Département : Charente-Maritime

Début : 2026-09-22T

Fin : 2026-09-27T

Tarif :

La Rochelle

Salon nautique international à flots Grand Pavois

Port des Minimes Avenue du Lazaret La Rochelle Charente-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-22
fin : 2026-09-27

Date(s) :
2026-09-22

Rendez-vous annuel incontournable des passionnés de la navigation, le Grand Pavois est une référence internationale parmi les salons nautiques à flots.
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Port des Minimes Avenue du Lazaret La Rochelle 17000 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 44 46 39 

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English : International boat show Grand Pavois

The Grand Pavois is a major annual event for sailing enthusiasts and an international reference among in-water boat shows.

L’événement Salon nautique international à flots Grand Pavois La Rochelle a été mis à jour le 2025-12-09 par Nous La Rochelle

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