SALON RETRO MECANIC 2026 Parc des Expositions Perpignan

Informations pratiques

Perpignan

SALON RETRO MECANIC 2026

Parc des Expositions Avenue du Palais des Expositions Perpignan Pyrénées-Orientales

Tarif : 8 – 8 – 8

Tarif de base plein tarif

Plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-12-05 10:00:00

fin : 2026-12-06 19:00:00

Date(s) :

2026-12-05

Le salon Retro Mecanic est un rendez-vous incontournable pour les passionnés de véhicules anciens et de mécanique vintage.

Organisé chaque année à Perpignan, cet événement rassemble amateurs, collectionneurs et professionnels autour d’un même unive…

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Parc des Expositions Avenue du Palais des Expositions Perpignan 66000 Pyrénées-Orientales Occitanie

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English :

The Retro Mecanic show is a must-attend event for enthusiasts of classic cars and vintage mechanics.

Held annually in Perpignan, this event brings together enthusiasts, collectors, and professionals around a shared passion…

L’événement SALON RETRO MECANIC 2026 Perpignan a été mis à jour le 2026-07-20 par CDT66