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SALON RETRO MECANIC 2026 Parc des Expositions Perpignan

samedi 5 décembre 2026 · Parc des Expositions · Perpignan

SALON RETRO MECANIC 2026 Parc des Expositions Perpignan

Informations pratiques

Début
samedi 5 décembre 2026
Fin
dimanche 6 décembre 2026
Heure de début
10:00:00
Lieu
Parc des Expositions
Adresse
Avenue du Palais des Expositions
Ville
66000 Perpignan
Département
Pyrénées-Orientales
Tarif
8 8 8 Tarif de base plein tarif Plein tarif

Perpignan

SALON RETRO MECANIC 2026

Parc des Expositions Avenue du Palais des Expositions Perpignan Pyrénées-Orientales

Tarif : 8 – 8 – 8

Tarif de base plein tarif
Plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-12-05 10:00:00
fin : 2026-12-06 19:00:00

Date(s) :
2026-12-05

Le salon Retro Mecanic est un rendez-vous incontournable pour les passionnés de véhicules anciens et de mécanique vintage.

Organisé chaque année à Perpignan, cet événement rassemble amateurs, collectionneurs et professionnels autour d’un même unive…
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Parc des Expositions Avenue du Palais des Expositions Perpignan 66000 Pyrénées-Orientales Occitanie  

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English :

The Retro Mecanic show is a must-attend event for enthusiasts of classic cars and vintage mechanics.

Held annually in Perpignan, this event brings together enthusiasts, collectors, and professionals around a shared passion…

L’événement SALON RETRO MECANIC 2026 Perpignan a été mis à jour le 2026-07-20 par CDT66

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