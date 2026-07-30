SALON RETRO MECANIC 2026 Parc des Expositions Perpignan
samedi 5 décembre 2026 · Parc des Expositions · Perpignan
Informations pratiques
Perpignan
SALON RETRO MECANIC 2026
Parc des Expositions Avenue du Palais des Expositions Perpignan Pyrénées-Orientales
Tarif : 8 – 8 – 8
Tarif de base plein tarif
Plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-12-05 10:00:00
fin : 2026-12-06 19:00:00
Date(s) :
2026-12-05
Le salon Retro Mecanic est un rendez-vous incontournable pour les passionnés de véhicules anciens et de mécanique vintage.
Organisé chaque année à Perpignan, cet événement rassemble amateurs, collectionneurs et professionnels autour d’un même unive…
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Parc des Expositions Avenue du Palais des Expositions Perpignan 66000 Pyrénées-Orientales Occitanie
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English :
The Retro Mecanic show is a must-attend event for enthusiasts of classic cars and vintage mechanics.
Held annually in Perpignan, this event brings together enthusiasts, collectors, and professionals around a shared passion…
L’événement SALON RETRO MECANIC 2026 Perpignan a été mis à jour le 2026-07-20 par CDT66
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