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SAM SAUVAGE LA LAITERIE Strasbourg

SAM SAUVAGE LA LAITERIE Strasbourg

SAM SAUVAGE LA LAITERIE Strasbourg dimanche 29 novembre 2026.

Lieu : LA LAITERIE

Adresse : 17,RUE DU HOHWALD

Ville : 67000 Strasbourg

Département : 67

Début : 2026-11-29

Fin : 2026-11-29

Heure de début : 18:30

SAM SAUVAGE Début : 2026-11-29 à 18:30. Tarif : – euros.

Pour obtenir votre billet, le mieux est d’aller sur le site de l’organisateur ou du lieu afin d’obtenir le meilleur tarif.

LA LAITERIE 17,RUE DU HOHWALD 67000 Strasbourg 67

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