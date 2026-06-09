Sam Sauvage, Paolo. La Vapeur Dijon

Dijon

Sam Sauvage, Paolo.

La Vapeur 42 Avenue de Stalingrad Dijon Côte-d’Or

Tarif : 5.5 – 5.5 – 30 EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-11-28 20:30:00

fin : 2026-11-28 23:59:00

Date(s) :

2026-11-28

Sam Sauvage FR

Sam Sauvage. Vingt-quatre ans, une gueule, une dégaine, un charisme au capital sympathie immédiat. Sur scène, il ne joue pas ses chansons il les incarne. Habité et frontal, il construit un vaste alphabet moderne où la pop française prend un nouvel élan.

Paolo. FR

Etudiant et voyageur, Paolo. puise dans ce parcours son inspiration. Passionné de musique, il écrit ses premiers textes à 16 ans et partage ses premiers freestyles sur les réseaux sociaux fusionnant rap et chant dans une quête constante d’émotions, de mélodies et de sens. .

La Vapeur 42 Avenue de Stalingrad Dijon 21000 Côte-d’Or Bourgogne-Franche-Comté

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English : Sam Sauvage, Paolo.

L’événement Sam Sauvage, Paolo. Dijon a été mis à jour le 2026-06-09 par COTE-D’OR ATTRACTIVITE (COORDINATION DECIBELLES DATA)