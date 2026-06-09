Sam Sauvage, Paolo. La Vapeur Dijon
Sam Sauvage, Paolo. La Vapeur Dijon samedi 28 novembre 2026.
Dijon
Sam Sauvage, Paolo.
La Vapeur 42 Avenue de Stalingrad Dijon Côte-d’Or
Tarif : 5.5 – 5.5 – 30 EUR
Tarif de base plein tarif
Tarif de base
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-11-28 20:30:00
fin : 2026-11-28 23:59:00
Date(s) :
2026-11-28
Sam Sauvage FR
Sam Sauvage. Vingt-quatre ans, une gueule, une dégaine, un charisme au capital sympathie immédiat. Sur scène, il ne joue pas ses chansons il les incarne. Habité et frontal, il construit un vaste alphabet moderne où la pop française prend un nouvel élan.
Paolo. FR
Etudiant et voyageur, Paolo. puise dans ce parcours son inspiration. Passionné de musique, il écrit ses premiers textes à 16 ans et partage ses premiers freestyles sur les réseaux sociaux fusionnant rap et chant dans une quête constante d’émotions, de mélodies et de sens. .
La Vapeur 42 Avenue de Stalingrad Dijon 21000 Côte-d’Or Bourgogne-Franche-Comté
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Sam Sauvage, Paolo.
L’événement Sam Sauvage, Paolo. Dijon a été mis à jour le 2026-06-09 par COTE-D’OR ATTRACTIVITE (COORDINATION DECIBELLES DATA)
À voir aussi à Dijon (Côte-d'Or)
- LES ANNEES 80 – ZENITH DE DIJON Dijon 12 juin 2026
- Le Tour France Num à Dijon le 12 juin 2026, CMA Bourgogne Franche-Comté, Dijon 12 juin 2026
- Village gaulois au musée archéologique de Dijon, Musée archéologique, Dijon 12 juin 2026
- Dijon Underground De vignes en caves Dijon 12 juin 2026
- JULIE ZENATTI – JULIE ZENATTI – LE CHEMIN EGLISE SAINTE BERNADETTE Dijon 13 juin 2026