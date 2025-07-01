Sam Sauvage, Paolo., La Vapeur, Dijon

Informations pratiques

Sam Sauvage, Paolo. Samedi 28 novembre, 20h30 La Vapeur Côte-d’Or

Payant sur réservation

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-11-28T20:30:00+01:00 – 2026-11-28T23:59:00+01:00

Fin : 2026-11-28T20:30:00+01:00 – 2026-11-28T23:59:00+01:00

Sam Sauvage/ FR

Sam Sauvage. Vingt-quatre ans, une gueule, une dégaine, un charisme au capital sympathie immédiat. Sur scène, il ne joue pas ses chansons : il les incarne. Habité et frontal, il construit un vaste alphabet moderne où la pop française prend un nouvel élan.

Paolo. / FR

Etudiant et voyageur, Paolo. puise dans ce parcours son inspiration. Passionné de musique, il écrit ses premiers textes à 16 ans et partage ses premiers freestyles sur les réseaux sociaux fusionnant rap et chant dans une quête constante d’émotions, de mélodies et de sens.

La Vapeur 42 avenue de Stalingrad 21000 Dijon Dijon 21000 Clos de Pouilly Côte-d’Or Bourgogne-Franche-Comté 03 80 48 86 00 http://www.lavapeur.com https://www.instagram.com/lavapeurdijon;https://www.facebook.com/lavapeurdijon [{« type »: « link », « value »: « https://www.lavapeur.com/programme/sam-sauvage »}] Scène de musiques actuelles Accès bus Ligne 6, arrêt “La Vapeur”

Concert, pop Concert Dijon

DR