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Samba Da Copa – Brasil Vs Noruega (Match + Samba & Dj Set) Bizz’Art Paris
dimanche 5 juillet 2026 · Bizz'Art · Paris
Informations pratiques
Samba Da Copa – Brasil Vs Noruega (Match + Samba & Dj Set) Bizz’Art Paris Dimanche 5 juillet, 19h00
La Coupe du Monde entre dans sa phase décisive et la Seleção continue sa quête d’une 6ᵉ étoile. Après avoir franchi le premier obstacle, le Brésil affronte désormais la Norvège en huitième de finale !
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :
Début : 2026-07-05T19:00:00.000+02:00
Fin : 2026-07-05T23:59:00.000+02:00
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Bizz’Art 167 Quai de Valmy, 75010 Paris Paris
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