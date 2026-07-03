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Samba Da Copa – Brasil Vs Noruega (Match + Samba & Dj Set) Bizz’Art Paris

dimanche 5 juillet 2026 · Bizz'Art · Paris

Samba Da Copa – Brasil Vs Noruega (Match + Samba & Dj Set) Bizz’Art Paris

Informations pratiques

Début
dimanche 5 juillet 2026
Fin
dimanche 5 juillet 2026
Lieu
Bizz'Art
Adresse
167 Quai de Valmy, 75010 Paris
Ville
Paris

Samba Da Copa – Brasil Vs Noruega (Match + Samba & Dj Set) Bizz’Art Paris Dimanche 5 juillet, 19h00

La Coupe du Monde entre dans sa phase décisive et la Seleção continue sa quête d’une 6ᵉ étoile. Après avoir franchi le premier obstacle, le Brésil affronte désormais la Norvège en huitième de finale !

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :
Début : 2026-07-05T19:00:00.000+02:00
Fin : 2026-07-05T23:59:00.000+02:00

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Bizz’Art 167 Quai de Valmy, 75010 Paris Paris


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