Informations pratiques

Grillon

Sam’dit de jouer

27 Avenue du Comtat Grillon Vaucluse

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-10 10:00:00

fin : 2026-11-07 12:00:00

Date(s) :

2026-10-10 2026-11-07 2026-12-12

Venez jouer en famille avec les jeux de société de la médiathèque. De 3 à 99ans, participation des parents indispensable.

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27 Avenue du Comtat Grillon 84600 Vaucluse Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 90 35 64 76 bibliotheque@grillon84.fr

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English :

Come play with your family using the board games from the media center. Ages 3–99; parental supervision is required.

L’événement Sam’dit de jouer Grillon a été mis à jour le 2026-08-11 par Office de Tourisme Communautaire Pays de Grignan et Enclave des Papes