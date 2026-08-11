Sam’dit de jouer Grillon
samedi 10 octobre 2026 · Grillon
Informations pratiques
Grillon
Sam’dit de jouer
27 Avenue du Comtat Grillon Vaucluse
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-10 10:00:00
fin : 2026-11-07 12:00:00
Date(s) :
2026-10-10 2026-11-07 2026-12-12
Venez jouer en famille avec les jeux de société de la médiathèque. De 3 à 99ans, participation des parents indispensable.
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27 Avenue du Comtat Grillon 84600 Vaucluse Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 90 35 64 76 bibliotheque@grillon84.fr
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English :
Come play with your family using the board games from the media center. Ages 3–99; parental supervision is required.
L’événement Sam’dit de jouer Grillon a été mis à jour le 2026-08-11 par Office de Tourisme Communautaire Pays de Grignan et Enclave des Papes
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