Samedi, ça me dit de conter : Atelier + spectacle La Vagabonde Paris
Samedi, ça me dit de conter : Atelier + spectacle La Vagabonde Paris samedi 13 juin 2026.
Samedi 13 juin 2026, Par Clara Guenoun
-Première Partie : ATELIER 15h30/18h30 – Le Collectage
Collecter des paroles d’habitants, d’une même ville, d’un même foyer, en faire une création individuelle ou collective.
Transmettre dans l’esprit du labo de La Maison du Conte l’art du conte à des conteurs amateurs.
-Deuxième Partie
SPECTACLE 20h30 – JE VOUDRAIS VOUS DIRE
Un spectacle d’1H, de et avec Clara Guenoun
C’est une histoire de famille, une grande famille reconstituée et débordante qui se retrouve une fois par an, se sépare, crée des liens, se raconte.
Dans cette famille il y a des enfants, des ados, des parents, des éducatrices, et une conteuse… qui veut laisser une trace de cette aventure humaine !
Comme dans toutes les familles, il y a des révélations, de la solidarité, des larmes et des rires.
On se raconte des histoires vraies : on veut que ça change, alors on s’entraine ensemble pour résister ! D’autres fois, les histoires on les écoute, on en invente, et même… on les raconte à tout le monde, pour se donner de la force !
Production : Cie Des Gens qui Content
Accompagnement artistique : Catherine Gaillard
Bande son : Marie Carrère
Le concept
Un Samedi pour Conter est une formule unique pour aborder ou approfondir le conte de façon interdisciplinaire. « Légère » par le prix et la durée, elle est accessible à tous, aux habitués comme aux curieux. Le spectacle permet d’élargir le cercle et la formule de diner en commun participe à la dimension conviviale. Toutes les séances auxquelles j’ai participé se sont révélées extrêmement enrichissantes et concrètes, contribuant à la connaissance du conte et ouvrant de nombreuses pistes de travail.
Cette formule allie :
• un atelier autour du conte, de durée limitée (3h)
• un spectacle de Conte, par le même conteur-formateur
Il s’agit à la fois d’une ruche (on s’y rencontre, on s’y retrouve), d’une aventure (on s’y essaie au conte), d’un voyage (un conteur vous entraîne dans son univers spécifique) et d’une perspective ( on« goûte » l’apprentissage d’un conteur sans faire un stage entier).
Tout public à partir de 12 ans
Durée : 1h10
Un Samedi pour Conter est une formule unique pour aborder ou approfondir le conte de façon interdisciplinaire. « Légère » par le prix et la durée, elle est accessible à tous, aux habitués comme aux curieux.
Le samedi 13 juin 2026
de 15h30 à 22h00
payant
De 10,99 à 15,99 euros.
Spectacle + atelier = 30 euros
Public jeunes et adultes. A partir de 12 ans.
Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-06-13T18:30:00+02:00
fin : 2026-06-14T01:00:00+02:00
Date(s) : 2026-06-13T15:30:00+02:00_2026-06-13T22:00:00+02:00
La Vagabonde 122, rue de Bagnolet 75020 Paris
+33660677257 contact@lavagabonde.eu https://www.facebook.com/Lavagabonde.paris https://www.facebook.com/Lavagabonde.paris
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