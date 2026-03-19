Léo, jeune ingénieur brillant et fêtard qui vit à Berlin, doit rentrer dans son village du Doubs pour vendre les terrains agricoles de son père à une entreprise de forage de métaux rares. Il retrouve sa mère, sa petite sœur, ses copains et son cousin, en désaccord avec le projet de mine. Rapidement, Léo observe d’étranges comportements chez les farios, ces truites qui peuplent la rivière. Il se lance alors dans une enquête hallucinée…

Projection en audiodescription (avec une voix off qui décrit les images du film pour les personnes malvoyantes ou aveugles) ouvertes à toutes et tous, dans le cadre de notre service Lire autrement.

Samedi 16 mai à 15h

Auditorium (niveau -1)

Tout public

Entrée libre



Logo Lire autrement ; Crédits : Marguerite Yourcenar

Projection en audiodescription du film de Lucie Prost

« Fario » (2024, 1h30)

Le samedi 16 mai 2026

de 15h00 à 17h00

gratuit Public jeunes et adultes.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-05-16T18:00:00+02:00

fin : 2026-05-16T20:00:00+02:00

Date(s) : 2026-05-16T15:00:00+02:00_2026-05-16T17:00:00+02:00

Médiathèque Marguerite Yourcenar 41, rue d’Alleray 75015 Paris

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