Samedi cinéma : « Flow » Médiathèque Marguerite Yourcenar Paris
Samedi cinéma : « Flow » Médiathèque Marguerite Yourcenar Paris samedi 13 juin 2026.
Dans un monde menacé par la rapide montée des eaux, un chat noir solitaire trouve refuge à bord d’un bateau à voile. Rejoint peu à peu par un capybara, un lémurien et un labrador, les quatre compagnons d’infortune vont devoir s’entraider pour mener à bien leur voyage mouvementé vers de nouvelles terres accueillantes…
Venez vous émerveiller en famille devant la poétique odyssée de Flow, une formidable aventure visuelle aux décors et aux personnages inoubliables.
Samedi 13 juin à 10h30
Auditorium (niveau -1)
À partir de 7 ans
Sur inscription à partir du mercredi 13 mai sur https://www.billetweb.fr/pro/agendayourcenar
ou auprès des bibliothécaires
Projection du film d’animation multirécompensé « Flow, le chat qui n’avait plus peur de l’eau » réalisé par Gintz Zilbalodis (2024, 85mn).
Le samedi 13 juin 2026
de 10h30 à 12h00
gratuit
Sur inscription à partir du 13 mai auprès des bibliothécaires ou sur
Public enfants et jeunes. A partir de 7 ans.
Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-06-13T13:30:00+02:00
fin : 2026-06-13T15:00:00+02:00
Date(s) : 2026-06-13T10:30:00+02:00_2026-06-13T12:00:00+02:00
Médiathèque Marguerite Yourcenar 41, rue d’Alleray 75015 Paris
https://www.paris.fr/lieux/mediatheque-marguerite-yourcenar-6218 +33145307141 mediatheque.marguerite-yourcenar@paris.fr https://www.facebook.com/MediathequeMargueriteYourcenar/ https://www.facebook.com/MediathequeMargueriteYourcenar/
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