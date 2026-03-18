Dans un monde menacé par la rapide montée des eaux, un chat noir solitaire trouve refuge à bord d’un bateau à voile. Rejoint peu à peu par un capybara, un lémurien et un labrador, les quatre compagnons d’infortune vont devoir s’entraider pour mener à bien leur voyage mouvementé vers de nouvelles terres accueillantes…

Venez vous émerveiller en famille devant la poétique odyssée de Flow, une formidable aventure visuelle aux décors et aux personnages inoubliables.

Samedi 13 juin à 10h30

Auditorium (niveau -1)

À partir de 7 ans

Sur inscription à partir du mercredi 13 mai sur https://www.billetweb.fr/pro/agendayourcenar

ou auprès des bibliothécaires

Projection du film d’animation multirécompensé « Flow, le chat qui n’avait plus peur de l’eau » réalisé par Gintz Zilbalodis (2024, 85mn).

Le samedi 13 juin 2026

de 10h30 à 12h00

gratuit

Sur inscription à partir du 13 mai auprès des bibliothécaires ou sur

Public enfants et jeunes. A partir de 7 ans.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-06-13T13:30:00+02:00

fin : 2026-06-13T15:00:00+02:00

Date(s) : 2026-06-13T10:30:00+02:00_2026-06-13T12:00:00+02:00

Médiathèque Marguerite Yourcenar 41, rue d’Alleray 75015 Paris

https://www.paris.fr/lieux/mediatheque-marguerite-yourcenar-6218 +33145307141 mediatheque.marguerite-yourcenar@paris.fr https://www.facebook.com/MediathequeMargueriteYourcenar/ https://www.facebook.com/MediathequeMargueriteYourcenar/



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