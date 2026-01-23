Samedi récits Comédie CDN de Reims Reims

Informations pratiques

Reims

Samedi récits

Comédie CDN de Reims 3 Chaussée Bocquaine Reims Marne

Tarif : 0 – 0 – EUR

Gratuit

Entrée libre

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-17 15:00:00

fin : 2026-10-17 21:00:00

Date(s) :

2026-10-17

Tout public

Samedi récits

au programme

· 15h

Visite guidée

Comment crée-t-on un spectacle ?

Explorez le bâtiment pour découvrir les métiers du spectacle vivant et les secrets d’un Centre dramatique national.

Lieu Comédie · Tout public dès 12 ans

· 17h30

Lecture

Compagnie Galilée

Texte Alexis Mullard · mise en scène Nicolas Murena

Avec Jules Finn, Violette Grimaud, Rebecca Tetens

De la Préhistoire à nos jours, en passant par la Révolution française et les guerres mondiales, ce texte conte les heurs et malheurs d’un “village Potemkine” du bord de mer. Mêlant documents réels et faits historiques avérés, c’est l’histoire d’une société qui, en même temps qu’elle produit des violences, produit des récits pour les justifier.

Lieu Comédie (Studio) · Tout public dès 13 ans

Durée estimée 1h30

· 19h

Vernissage

Œuvres de la plasticienne Victoria David présentées en partenariat avec La Fileuse Friche artistique de la ville de Reims

Lieu Comédie (Hall)

· 20h

Spectacle

Compagnie Mangeront-ils?

Écriture, mise en scène Pauline Méreuze, Adèle Chaniolleau

Avec Pauline Méreuze · Création sonore Antoine Reibre

Seule en scène, une comédienne donne vie à la voix d’un journaliste et critique de théâtre qui a enregistré sur des cassettes ses entretiens menés avec des grands noms de l’histoire du théâtre contemporain. À l’aide de ces archives sonores diffusées au plateau, Pauline Méreuze interroge la mémoire et le lien d’une enfant à l’héritage de son père.

Lieu Comédie (Petite salle) · Tout public dès 12 ans

Durée 1h

—

En continu et en accès libre

· Espace enfants

Tables de dessins proposées aux enfants dans le hall de la Comédie à partir des visuels, de la Comédie imaginés par Julie Linotte, graphiste. Imaginez votre propre affiche d’un des spectacles de la saison !

· Dans vos oreilles

Retrouvez les créations sonores de la Comédie en écoute en grande salle et plongez dans la diversité des propositions de la plateforme Echosmédie !

· Infos saison Besoin d’un conseil ? L’équipe de la Comédie vous guide pour imaginer votre parcours dans la saison.

Date Samedi 17 octobre 15h

Lieu Comédie, 3 chaussée Bocquaine, Reims .

Comédie CDN de Reims 3 Chaussée Bocquaine Reims 51100 Marne Grand Est

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English : Samedi récits

L’événement Samedi récits Reims a été mis à jour le 2026-07-06 par ADT de la Marne