Samedi récits Comédie CDN de Reims Reims
samedi 17 octobre 2026 · Comédie CDN de Reims · Reims
Informations pratiques
Reims
Samedi récits
Comédie CDN de Reims 3 Chaussée Bocquaine Reims Marne
Tarif : 0 – 0 – EUR
Gratuit
Entrée libre
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-17 15:00:00
fin : 2026-10-17 21:00:00
Date(s) :
2026-10-17
Tout public
Samedi récits
au programme
· 15h
Visite guidée
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Lieu Comédie · Tout public dès 12 ans
· 17h30
Lecture
Compagnie Galilée
Texte Alexis Mullard · mise en scène Nicolas Murena
Avec Jules Finn, Violette Grimaud, Rebecca Tetens
De la Préhistoire à nos jours, en passant par la Révolution française et les guerres mondiales, ce texte conte les heurs et malheurs d’un “village Potemkine” du bord de mer. Mêlant documents réels et faits historiques avérés, c’est l’histoire d’une société qui, en même temps qu’elle produit des violences, produit des récits pour les justifier.
Lieu Comédie (Studio) · Tout public dès 13 ans
Durée estimée 1h30
· 19h
Vernissage
Œuvres de la plasticienne Victoria David présentées en partenariat avec La Fileuse Friche artistique de la ville de Reims
Lieu Comédie (Hall)
· 20h
Spectacle
Compagnie Mangeront-ils?
Écriture, mise en scène Pauline Méreuze, Adèle Chaniolleau
Avec Pauline Méreuze · Création sonore Antoine Reibre
Seule en scène, une comédienne donne vie à la voix d’un journaliste et critique de théâtre qui a enregistré sur des cassettes ses entretiens menés avec des grands noms de l’histoire du théâtre contemporain. À l’aide de ces archives sonores diffusées au plateau, Pauline Méreuze interroge la mémoire et le lien d’une enfant à l’héritage de son père.
Lieu Comédie (Petite salle) · Tout public dès 12 ans
Durée 1h
—
En continu et en accès libre
· Espace enfants
Tables de dessins proposées aux enfants dans le hall de la Comédie à partir des visuels, de la Comédie imaginés par Julie Linotte, graphiste. Imaginez votre propre affiche d’un des spectacles de la saison !
· Dans vos oreilles
Retrouvez les créations sonores de la Comédie en écoute en grande salle et plongez dans la diversité des propositions de la plateforme Echosmédie !
· Infos saison Besoin d’un conseil ? L’équipe de la Comédie vous guide pour imaginer votre parcours dans la saison.
Date Samedi 17 octobre 15h
Lieu Comédie, 3 chaussée Bocquaine, Reims .
Comédie CDN de Reims 3 Chaussée Bocquaine Reims 51100 Marne Grand Est
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English : Samedi récits
L’événement Samedi récits Reims a été mis à jour le 2026-07-06 par ADT de la Marne
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