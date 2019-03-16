Samedi Robots, Cité des sciences et de l’Industrie, Paris

Samedi Robots Samedi 16 mars 2019, 14h00 Cité des sciences et de l’Industrie Paris

accès libre et gratuit, dans la limite des places disponibles.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2019-03-16T14:00:00+01:00 – 2019-03-16T18:00:00+01:00

Fin : 2019-03-16T14:00:00+01:00 – 2019-03-16T18:00:00+01:00

Cité des sciences et de l’Industrie 30 avenue Corentin Cariou, 75019 Paris Paris 75019 Quartier du Pont-de-Flandre Paris Île-de-France 0185539974 http://www.cite-sciences.fr https://www.facebook.com/Cite.des.sciences/;https://twitter.com/citedessciences La Cité des sciences et de l’industrie est un établissement public de diffusion de la culture scientifique, technique et industrielle située à Paris, La Villette. La Cité propose expositions, films, conférences et animations pour les enfants et leurs familles.

science, culture scientifique et technique et industrielle, recherche, expositions, médiation, musée Paris périphérique nord, sortie Porte de la Villette. Métro ligne 7, station Porte de la Villette. Plus de renseignements : http://www.cite-sciences.fr/fr/infos-pratiques/acces/

Le rendez-vous mensuel autour de la robotique. De 14h à 18h, en accès libre et gratuit, dans la limite des places disponibles. A partir de 15 ans et aux plus jeunes accompagné⋅e⋅s d’un adulte. Activités et animations robotique