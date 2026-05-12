Samson et Dalila Loft Cinémas Châtellerault

Châtellerault

Samson et Dalila

Loft Cinémas 5 allée du Chatelet – Châtellerault Vienne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-12-05 17:55:00

fin : 2026-12-05 22:00:00

Date(s) :

2026-12-05

Dans la Palestine antique, Samson, héros hébreu d’une force légendaire, mène la révolte de son peuple contre les Philistins. La séduisante Dalila, envoyée par le Grand-Prêtre de Dagon, use de tous ses charmes pour découvrir la source de sa puissance. Samson, aveuglé par l’amour, finit par lui révéler son secret. .

Loft Cinémas 5 allée du Chatelet – Châtellerault 86100 Vienne Nouvelle-Aquitaine

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English : Samson et Dalila

L’événement Samson et Dalila Châtellerault a été mis à jour le 2026-05-12 par Agence Départementale du Tourisme de la Vienne