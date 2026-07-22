Samuel Bak, fragments/espoir de Daniela Bak Mémorial de la Shoah Paris
dimanche 22 novembre 2026 · Mémorial de la Shoah · Paris
Informations pratiques
Enfant prodigue surnommé « l’enfant miracle » par le poète Avrom Sutzkever, Samuel Bak tient sa première exposition en 1942 à l’âge de 9 ans dans le ghetto de Vilnius. Aujourd’hui peintre de renommée internationale, il revient, devant la caméra de sa fille Daniela Bak, sur son enfance dans le ghetto, sa survie miraculeuse avec sa mère, mais aussi sur la naissance de son langage artistique : un univers de symboles, de métaphores et de fragments reconstruits qui deviennent des méditations philosophiques sur la mémoire, la perte, le hasard et la condition humaine.
En présence de la réalisatrice.
En conversation avec RenéePoznanski, historienne, professeure émérite à l’université Ben-Gourion du Néguev (Israël).
AVANT-PREMIÈRE
Dans le cadre du Mois du film documentaire
France, documentaire, 41 min, Bak Project, 2026.
Le dimanche 22 novembre 2026
de 14h00 à 16h00
gratuit Tout public.
Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-11-22T15:00:00+01:00
fin : 2026-11-22T17:00:00+01:00
Date(s) : 2026-11-22T14:00:00+02:00_2026-11-22T16:00:00+02:00
Mémorial de la Shoah 17 rue Geoffroy L’Asnier 75004 Paris
https://www.memorialdelashoah.org/ +33142774472 contact@memorialdelashoah.org https://www.facebook.com/MemorialShoah/ https://www.facebook.com/MemorialShoah/
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