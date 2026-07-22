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Samuel Bak, fragments/espoir de Daniela Bak Mémorial de la Shoah Paris

dimanche 22 novembre 2026 · Mémorial de la Shoah · Paris

Samuel Bak, fragments/espoir de Daniela Bak Mémorial de la Shoah Paris

Informations pratiques

Début
dimanche 22 novembre 2026
Fin
dimanche 22 novembre 2026
Lieu
Mémorial de la Shoah
Adresse
17 rue Geoffroy L'Asnier
Ville
75004 Paris
Département
Paris

Enfant prodigue surnommé « l’enfant miracle » par le poète Avrom Sutzkever, Samuel Bak tient sa première exposition en 1942 à l’âge de 9 ans dans le ghetto de Vilnius. Aujourd’hui peintre de renommée internationale, il revient, devant la caméra de sa fille Daniela Bak, sur son enfance dans le ghetto, sa survie miraculeuse avec sa mère, mais aussi sur la naissance de son langage artistique : un univers de symboles, de métaphores et de fragments reconstruits qui deviennent des méditations philosophiques sur la mémoire, la perte, le hasard et la condition humaine.

En présence de la réalisatrice.

En conversation avec RenéePoznanski, historienne, professeure émérite à l’université Ben-Gourion du Néguev (Israël).

Réservez

AVANT-PREMIÈRE

Dans le cadre du Mois du film documentaire

France, documentaire, 41 min, Bak Project, 2026.
Le dimanche 22 novembre 2026
de 14h00 à 16h00
gratuit Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-11-22T15:00:00+01:00
fin : 2026-11-22T17:00:00+01:00
Date(s) : 2026-11-22T14:00:00+02:00_2026-11-22T16:00:00+02:00

Mémorial de la Shoah 17 rue Geoffroy L’Asnier  75004 Paris
https://www.memorialdelashoah.org/ +33142774472 contact@memorialdelashoah.org https://www.facebook.com/MemorialShoah/ https://www.facebook.com/MemorialShoah/


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