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SAMUEL BAMBI PALAIS DES CONGRES – SALLE SCHWEITZER Strasbourg

SAMUEL BAMBI PALAIS DES CONGRES – SALLE SCHWEITZER Strasbourg

SAMUEL BAMBI PALAIS DES CONGRES – SALLE SCHWEITZER Strasbourg samedi 31 octobre 2026.

Lieu : PALAIS DES CONGRES - SALLE SCHWEITZER

Adresse : place de Bordeaux - Wacken

Ville : 67000 Strasbourg

Département : 67

Début : 2026-10-31

Fin : 2026-10-31

Heure de début : 20:00

SAMUEL BAMBI Début : 2026-10-31 à 20:00. Tarif : – euros.

Pour obtenir votre billet, le mieux est d’aller sur le site de l’organisateur ou du lieu afin d’obtenir le meilleur tarif.

PALAIS DES CONGRES – SALLE SCHWEITZER place de Bordeaux – Wacken 67000 Strasbourg 67

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