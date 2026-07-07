Samy Thiebault et Emilie Aridon-Kociolek Festival Éclats d’Émail 2026 Espace Noriac Limoges

Informations pratiques

Limoges

Samy Thiebault et Emilie Aridon-Kociolek Festival Éclats d’Émail 2026

Espace Noriac 10 Rue Jules Noriac Limoges Haute-Vienne

Tarif : 28 – 28 – EUR

Tarif réduit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-11-24 18:00:00

fin : 2026-11-24

Date(s) :

2026-11-24

Au-delà d’un très grand succès public et d’une esthétique qui a marqué des générations, la musique de Weather Report révèle une impressionnante richesse, dominée par deux compositeurs d’exception, Wayne Shorter et Joe Zawinul, auxquels se joindra plus tard le bassiste météore Jaco Pastorius. The Weather Acoustic , qui réunit Samy Thiébault et Emilie Aridon-Kociołek, revisite dans une formule intimiste et entièrement acoustique les compositions emblématiques de ce groupe de légende en les transfigurant pour mieux révéler leurs richesses et leur caractère intemporel.

Audace, liberté et énergie résolument contemporaine les deux musiciens dialoguent en déclinant une formule acoustique, intime, puissante et intemporelle. .

Espace Noriac 10 Rue Jules Noriac Limoges 87000 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 77 98 46 contact@eclatsdemail.com

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English : Samy Thiebault et Emilie Aridon-Kociolek Festival Éclats d’Émail 2026

L’événement Samy Thiebault et Emilie Aridon-Kociolek Festival Éclats d’Émail 2026 Limoges a été mis à jour le 2026-07-02 par OT Limoges Métropole