Sandwich aux Archives, Archives municipales, Alès
mardi 20 octobre 2026 · Archives municipales · Alès
Informations pratiques
Sandwich aux Archives 20 octobre 2026 – 18 juin 2027 Archives municipales Gard
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-10-20T12:00:00+02:00 – 2026-10-20T13:00:00+02:00
Fin : 2027-06-18T12:00:00+02:00 – 2027-06-18T13:00:00+02:00
Durant votre heure de pause-repas, venez aux Archives avec votre sandwich. On s’occupe de vous faire visiter et on vous offre un thé ou un café avant de repartir travailler.
Archives municipales 4 boulevard Gambetta, 30100 Alès Alès 30100 Gard Occitanie 04 66 54 32 20 https://archives.ales.fr/ [{« type »: « phone », « value »: « 04 66 54 32 20 »}, {« type »: « email », « value »: « archives@ville-ales.fr »}]
Se restaurer et… se cultiver !
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