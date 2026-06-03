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Sandwich Club : Jumanji au cinéma le Lucernaire Cinéma Le Lucernaire Paris

Sandwich Club : Jumanji au cinéma le Lucernaire Cinéma Le Lucernaire Paris

Sandwich Club : Jumanji au cinéma le Lucernaire Cinéma Le Lucernaire Paris dimanche 14 juin 2026.

Lieu : Cinéma Le Lucernaire

Adresse : 53 rue Notre-Dame des champs

Ville : 75006 Paris

Département : Paris

Début : dimanche 14 juin 2026

Fin : dimanche 14 juin 2026

Tarif : <p>Tarifs habituels du cinéma.</p>

Seul.e, en famille, entre amis ou en groupe, on vous attend pour vivre de grandes émotions avec un film aux effets spéciaux impressionnants ! Prêt.es pour jouer ?

Dans le cadre du programme Enfance de l’Art – cinéma

JUMANJI de Joe Johnston – États-Unis, 1995, 1h40 – VF – dès 9 ans

Lors d’une partie de Jumanji, un jeu très ancien, le jeune Alan est propulsé sous les yeux de son amie d’enfance, Sarah, dans un étrange pays. Il ne pourra s’en échapper que lorsqu’un autre joueur reprendra la partie et le libèrera sur un coup de dés. Vingt-six ans plus tard, il retrouve le monde réel par le coup de dés de deux autres jeunes joueurs.

Le Sandwich Club, c’est le rendez-vous des 9/12 ans ! Suzanne De Lacotte sera avec vous à la fin de la séance pour discuter du film, en analyser les extraits ou encore ouvrir l’échange sur d’autres œuvres qui font écho.
Le dimanche 14 juin 2026
de 11h00 à 13h00
payant

Tarifs habituels du cinéma.

Public enfants, jeunes et adultes. A partir de 9 ans.

Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-06-14T14:00:00+02:00
fin : 2026-06-14T16:00:00+02:00
Date(s) : 2026-06-14T11:00:00+02:00_2026-06-14T13:00:00+02:00

Cinéma Le Lucernaire 53 rue Notre-Dame des champs  75006 Paris
https://www.cinemasindependantsparisiens.fr/sandwich-club/ https://www.facebook.com/events/1318572773036310 https://www.facebook.com/events/1318572773036310


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