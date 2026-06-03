Sandwich Club : Jumanji au cinéma le Lucernaire Cinéma Le Lucernaire Paris
Sandwich Club : Jumanji au cinéma le Lucernaire Cinéma Le Lucernaire Paris dimanche 14 juin 2026.
Seul.e, en famille, entre amis ou en groupe, on vous attend pour vivre de grandes émotions avec un film aux effets spéciaux impressionnants ! Prêt.es pour jouer ?
Dans le cadre du programme Enfance de l’Art – cinéma
JUMANJI de Joe Johnston – États-Unis, 1995, 1h40 – VF – dès 9 ans
Lors d’une partie de Jumanji, un jeu très ancien, le jeune Alan est propulsé sous les yeux de son amie d’enfance, Sarah, dans un étrange pays. Il ne pourra s’en échapper que lorsqu’un autre joueur reprendra la partie et le libèrera sur un coup de dés. Vingt-six ans plus tard, il retrouve le monde réel par le coup de dés de deux autres jeunes joueurs.
Le Sandwich Club, c’est le rendez-vous des 9/12 ans ! Suzanne De Lacotte sera avec vous à la fin de la séance pour discuter du film, en analyser les extraits ou encore ouvrir l’échange sur d’autres œuvres qui font écho.
Le dimanche 14 juin 2026
de 11h00 à 13h00
payant
Tarifs habituels du cinéma.
Public enfants, jeunes et adultes. A partir de 9 ans.
Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-06-14T14:00:00+02:00
fin : 2026-06-14T16:00:00+02:00
Date(s) : 2026-06-14T11:00:00+02:00_2026-06-14T13:00:00+02:00
Cinéma Le Lucernaire 53 rue Notre-Dame des champs 75006 Paris
https://www.cinemasindependantsparisiens.fr/sandwich-club/ https://www.facebook.com/events/1318572773036310 https://www.facebook.com/events/1318572773036310
Afficher la carte du lieu Cinéma Le Lucernaire et trouvez le meilleur itinéraire
À voir aussi à Paris (Paris)
- Paris Sportives : Danse sur la place Marek Edelman Place Marek Edelman Paris 3 juin 2026
- Eveil à la lecture et au mouvement avec la fondation l’école des loisirs Maison des 1000 premiers jours du 20ème arrondissement Paris 3 juin 2026
- Permanence prévention et dépistage, Quartier Jeunes, Paris 3 juin 2026
- Le Festival La Fabrique du Regard #4 Le BAL Paris 3 juin 2026
- Roland-Garros réinvestit la place de la Concorde Place de la Concorde Paris 3 juin 2026