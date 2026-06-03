Sandwich Club : Jumanji au Studio des Ursulines Studio des Ursulines Paris

Seul.e, en famille, entre amis ou en groupe, on vous attend pour vivre de grandes émotions avec un film aux effets spéciaux impressionnants ! Prêt.es pour jouer ?

Dans le cadre du programme Enfance de l’Art – cinéma

JUMANJI de Joe Johnston – États-Unis, 1995, 1h40 – VF – dès 9 ans



Lors d’une partie de Jumanji, un jeu très ancien, le jeune Alan est propulsé sous les yeux de son amie d’enfance, Sarah, dans un étrange pays. Il ne pourra s’en échapper que lorsqu’un autre joueur reprendra la partie et le libèrera sur un coup de dés. Vingt-six ans plus tard, il retrouve le monde réel par le coup de dés de deux autres jeunes joueurs.

Le Sandwich Club, c’est le rendez-vous des 9/12 ans ! Suzanne De Lacotte sera avec vous à la fin de la séance pour discuter du film, en analyser les extraits ou encore ouvrir l’échange sur d’autres œuvres qui font écho.

Le samedi 06 juin 2026

de 15h30 à 17h30

payant

Tarifs habituels du cinéma.

Public enfants, jeunes et adultes. A partir de 9 ans.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-06-06T18:30:00+02:00

fin : 2026-06-06T20:30:00+02:00

Date(s) : 2026-06-06T15:30:00+02:00_2026-06-06T17:30:00+02:00

Studio des Ursulines 10 rue des Ursulines 75006 Paris

https://www.cinemasindependantsparisiens.fr/sandwich-club/ https://www.facebook.com/events/1040859291804223 https://www.facebook.com/events/1040859291804223



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