Sandwich Club : L’Aventure intérieure au cinéma l’Epée de bois Cinéma L’Epée de bois Paris dimanche 5 juillet 2026.

Seul.e, en famille, entre amis ou en groupe, on vous attend pour vivre de grandes émotions avec un film aux effets spéciaux impressionnants ! Prêt.es pour jouer ?

Dans le cadre du programme Enfance de l’Art – cinéma

L’AVENTURE INTÉRIEURE de Joe Dante – États-Unis, 1987, 2h – VOSTF – dès 9 ans



Forte tête de la marine américaine, le lieutenant Tuck Pendelton se porte volontaire pour une expérience très risquée. Miniaturisé, aux commandes d’un submersible de poche, il va être injecté dans l’organisme d’un lapin. Mais de méchants espions industriels s’emparent de la puce qui peut inverser le processus. C’est alors que Tuck se trouve propulsé dans l’arrière-train d’un modeste employé de supermarché. Il va devoir convaincre son hôte de le sortir de là !

Le Sandwich Club, c’est le rendez-vous des 9/12 ans ! Suzanne De Lacotte sera avec vous à la fin de la séance pour discuter du film, en analyser les extraits ou encore ouvrir l’échange sur d’autres œuvres qui font écho.

Le dimanche 05 juillet 2026

de 15h00 à 17h30

payant

Tarifs habituels du cinéma.

Public enfants, jeunes et adultes. A partir de 9 ans.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-07-05T18:00:00+02:00

fin : 2026-07-05T20:30:00+02:00

Date(s) : 2026-07-05T15:00:00+02:00_2026-07-05T17:30:00+02:00

Cinéma L’Epée de bois 100 Rue Mouffetard 75005 Paris

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