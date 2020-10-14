Sans faire de bruit Comédie CDN de Reims Reims

Informations pratiques

Reims

Sans faire de bruit

Comédie CDN de Reims 3 Chaussée Bocquaine Reims Marne

Tarif : 6 – 6 – 26 EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-14 20:00:00

fin : 2026-10-15 20:55:00

Date(s) :

2026-10-14 2026-10-15

Tout public

Sans faire de bruit

Création, texte Louve Reiniche-Larroche et Tal Reuveny

Mise en scène Tal Reuveny

· Lauréat du prix du Jury Impatience 2024 ·

Une comédienne retranscrit les voix de sa famille dans une partition scénique ingénieuse et à la révélation saisissante, construisant le récit sensible de la vie d’une femme tournée vers l’écoute des autres.

Un jour, Brigitte voit sa vie basculer lorsque survient un grave accident. À partir de cet évènement traumatique et de l’onde de choc provoqué sur l’entourage, sa fille, la comédienne Louve Reiniche-Larroche, décide d’enregistrer les paroles de ses proches qu’elle transforme en un spectacle intimiste, drôle et qui fait place à l’émotion dans une enquête documentaire pleine de suspense. Mise en scène par Tal Reuveny au moyen d’un minutieux dispositif sonore proche du play-back, la comédienne, seule sur scène, retransmet les interviews des cinq membres de sa famille dans un salon feutré où de la laine de chanvre ne tarde pas à venir recouvrir les quelques meubles et objets symbolisant les différents protagonistes de ce drame personnel qui tend à l’universel.

Parole des artistes

Le son mène le travail de création tant dans les processus d’écriture, l’enregistrement sonore articulant les paroles recueillies pour faire histoire ; que dans le processus scénique, les personnages naissant uniquement par l’impulsion du son. La comédienne devient l’outil de chair du son qui la traverse.

Louve Reiniche-Larroche, autrice et comédienne et Tal Reuveny, autrice et metteuse en scène

Dates

Mercredi 14 octobre 20h

Jeudi 15 octobre 20h

Lieu Comédie (Petite salle), Chaussée Bocquaine, Esplanade Malraux, Reims

Public Tout public dès 12 ans

Durée 55 min .

Comédie CDN de Reims 3 Chaussée Bocquaine Reims 51100 Marne Grand Est

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English : Sans faire de bruit

L’événement Sans faire de bruit Reims a été mis à jour le 2026-07-06 par ADT de la Marne