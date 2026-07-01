SANS VISAGE – UNE TRILOGIE DE QUARTIERS, La Ferme de Bel Ebat, Guyancourt

Informations pratiques

SANS VISAGE – UNE TRILOGIE DE QUARTIERS Mardi 10 novembre, 20h30 La Ferme de Bel Ebat Yvelines

7,5€

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-11-10T20:30:00+01:00 – 2026-11-10T21:30:00+01:00

Fin : 2026-11-10T20:30:00+01:00 – 2026-11-10T21:30:00+01:00

Nous voici à la conclusion des aventures de Ziz. Sans visage, ultime volet de cette trilogie théâtrale centrée sur notre héros, vient clore la saga de Ziz, écrite par Hervé Mestron et composée de huit œuvres toutes éditées.

De retour à Aubervilliers, Ziz tente de se faire une place dans la vie à sa manière, en gérant un commerce un peu particulier de médicaments. Avec son fidèle acolyte Dick, ils naviguent dans un monde où débrouillardise et créativité sont de mise. Un jour, tout bascule après un incendie dans un garage : Ziz en sort marqué à vie, il perd son visage mais, malgré tout, conserve son rêve d’avenir…

La Ferme de Bel Ebat 1 Pl. de Bel Ébat 78280 Guyancourt Guyancourt 78280 Yvelines Île-de-France 01 30 48 33 44 https://www.scenes2guyancourt.fr/ https://www.facebook.com/theatre.deguyancourt;https://www.instagram.com/ferme_de_bel_ebat/ [{« type »: « link », « value »: « https://indiv.themisweb.fr/0441/fChoixSeance.aspx?idstructure=0441&EventId=4093 »}] Théâtre de Guyancourt Guichet de la billetterie ouvert, hors vacances scolaires, du mardi au vendredi de 14h à 18h et les mercredis de 10h à 12h et de 14h à 18h ou 1h avant chaque représentation.

( CENDRES DE MARBELLA – GARDIEN DU TEMPLE – SANS VISAGE)

(c) Nicolas Mintrot