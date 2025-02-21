SANTA Dijon Zénith de Dijon Dijon

SANTA Dijon

Zénith de Dijon Rue de Colchide Dijon Côte-d’Or

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-03 20:00:00

fin : 2026-03-03

Date(s) :

2026-03-03

Santa a touché les cœurs avec son immense Popcorn Salé certifié diamant avec plus de 110M de streams, et les fait danser avec son nouveau titre Recommence-moi !

Après une énorme tournée des festivals cet été, des dates complètes au Trianon et à la Salle Pleyel à Paris en 2024, elle présentera les chansons de son premier album Recommence-moi sur les scènes des Zénith en 2025 ! .

Zénith de Dijon Rue de Colchide Dijon 21000 Côte-d’Or Bourgogne-Franche-Comté

English : SANTA Dijon

German : SANTA Dijon

Italiano :

Espanol :

L’événement SANTA Dijon Dijon a été mis à jour le 2025-02-21 par DOUBS TOURISME