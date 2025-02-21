Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

SANTA Dijon Zénith de Dijon Dijon mardi 3 mars 2026.

Zénith de Dijon Rue de Colchide Dijon Côte-d’Or

Santa a touché les cœurs avec son immense Popcorn Salé certifié diamant avec plus de 110M de streams, et les fait danser avec son nouveau titre Recommence-moi !
Après une énorme tournée des festivals cet été, des dates complètes au Trianon et à la Salle Pleyel à Paris en 2024, elle présentera les chansons de son premier album Recommence-moi sur les scènes des Zénith en 2025 !   .

