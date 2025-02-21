SANTA Dijon Zénith de Dijon Dijon
SANTA Dijon Zénith de Dijon Dijon mardi 3 mars 2026.
SANTA Dijon
Zénith de Dijon Rue de Colchide Dijon Côte-d’Or
Début : 2026-03-03 20:00:00
fin : 2026-03-03
2026-03-03
Santa a touché les cœurs avec son immense Popcorn Salé certifié diamant avec plus de 110M de streams, et les fait danser avec son nouveau titre Recommence-moi !
Après une énorme tournée des festivals cet été, des dates complètes au Trianon et à la Salle Pleyel à Paris en 2024, elle présentera les chansons de son premier album Recommence-moi sur les scènes des Zénith en 2025 ! .
Zénith de Dijon Rue de Colchide Dijon 21000 Côte-d’Or Bourgogne-Franche-Comté
