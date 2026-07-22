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SANTINI BOITACLOUS PALAIS DES CONGRÈS Perpignan

jeudi 4 mars 2027 · PALAIS DES CONGRÈS · Perpignan

SANTINI BOITACLOUS PALAIS DES CONGRÈS Perpignan

Informations pratiques

Début
jeudi 4 mars 2027
Fin
jeudi 4 mars 2027
Heure de début
20:29:00
Lieu
PALAIS DES CONGRÈS
Adresse
1 Place Armand Lanoux
Ville
66000 Perpignan
Département
Pyrénées-Orientales
Tarif
35 35 39 Tarif de base plein tarif Plein tarif

Perpignan

SANTINI BOITACLOUS

PALAIS DES CONGRÈS 1 Place Armand Lanoux Perpignan Pyrénées-Orientales

Tarif : 35 – 35 – 39

Tarif de base plein tarif
Plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2027-03-04 20:29:00
fin : 2027-03-04

Date(s) :
2027-03-04

Au Palais des Congrès, Instinctif, absurde, hilarant
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PALAIS DES CONGRÈS 1 Place Armand Lanoux Perpignan 66000 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 4 68 34 07 48 

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English :

At the Palais des Congr%E8s: Instinctive, absurd, hilarious

L’événement SANTINI BOITACLOUS Perpignan a été mis à jour le 2026-07-17 par PERPIGNAN TOURISME

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