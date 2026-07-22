SANTINI BOITACLOUS PALAIS DES CONGRÈS Perpignan

Informations pratiques

Perpignan

SANTINI BOITACLOUS

PALAIS DES CONGRÈS 1 Place Armand Lanoux Perpignan Pyrénées-Orientales

Tarif : 35 – 35 – 39

Tarif de base plein tarif

Plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2027-03-04 20:29:00

fin : 2027-03-04

Date(s) :

2027-03-04

Au Palais des Congrès, Instinctif, absurde, hilarant

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PALAIS DES CONGRÈS 1 Place Armand Lanoux Perpignan 66000 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 4 68 34 07 48

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English :

At the Palais des Congr%E8s: Instinctive, absurd, hilarious

L’événement SANTINI BOITACLOUS Perpignan a été mis à jour le 2026-07-17 par PERPIGNAN TOURISME