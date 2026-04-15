Sara Miette ‘Migalha’ Quartet, JASS CLUB, Paris

Sara Miette ‘Migalha’ Quartet Jeudi 21 mai, 19h30, 21h30 JASS CLUB Paris

Tarif Réduit : 15€ | Tarif Plein : 19€ | Tarif Réduit : 15€ | Tarif Plein : 19€

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-21T19:30:00+02:00 – 2026-05-21T20:30:00+02:00

Fin : 2026-05-21T21:30:00+02:00 – 2026-05-21T22:30:00+02:00

*19h30 & 21h30* Nourrie par ses voyages au Brésil, il est devenu une évidence pour Sara Miette de porter la musique brésilienne à Paris. Choro, samba, MPB, bossa nova, une culture musicale d’une richesse infinie ! C’est autour d’un répertoire soigneusement choisi, entre rythmes entrainants et saudade que ce quartet célèbrent ces mélodies. **Sara Miette** / voix **Simon Chivallon** / piano **Shimon Gambourg** / basse **Isaias Alves** / batterie

JASS CLUB 141 Rue de Tolbiac, Paris Paris 75013 Quartier de la Maison-Blanche Paris Île-de-France 09 54 56 79 01 https://billetterie.jassclub.paris https://www.instagram.com/jassclub.paris/;https://www.facebook.com/jassclub.paris/;https://www.youtube.com/@JASSCLUBPARIS;https://www.tiktok.com/@jassclub.paris [{« type »: « link », « value »: « https://billetterie.jassclub.paris/agenda/437-Sara-Miette-Migalha-Quartet?session=437 »}, {« type »: « link », « value »: « https://billetterie.jassclub.paris/agenda/438-Sara-Miette-Migalha-Quartet?session=438 »}] CONCERTS · JAMS · EXPOS · ATELIERS

Vendredi & Samedi / Concert+Jam 19H-2H

Mercredi, Jeudi, Dimanche / Concert 19H-00H

Dimanche / Atelier jazz pour enfants 15H

CLUB · BAR · RESTAURANT Métro Tolbiac Ligne 7 / Accès PMR

19h30 & 21h30Nourrie par ses voyages au Brésil, il est devenu une évidence pour Sara Miette de porter la musique brésilienne à Paris. Choro, samba, MPB, bossa nova, une culture musicale d’une rich … Musique brésilienne