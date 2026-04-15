Sara Miette ‘Migalha’ Quartet, JASS CLUB, Paris
Sara Miette ‘Migalha’ Quartet, JASS CLUB, Paris jeudi 21 mai 2026.
Sara Miette ‘Migalha’ Quartet Jeudi 21 mai, 19h30, 21h30 JASS CLUB Paris
Tarif Réduit : 15€ | Tarif Plein : 19€ | Tarif Réduit : 15€ | Tarif Plein : 19€
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-05-21T19:30:00+02:00 – 2026-05-21T20:30:00+02:00
Fin : 2026-05-21T21:30:00+02:00 – 2026-05-21T22:30:00+02:00
*19h30 & 21h30* Nourrie par ses voyages au Brésil, il est devenu une évidence pour Sara Miette de porter la musique brésilienne à Paris. Choro, samba, MPB, bossa nova, une culture musicale d’une richesse infinie ! C’est autour d’un répertoire soigneusement choisi, entre rythmes entrainants et saudade que ce quartet célèbrent ces mélodies. **Sara Miette** / voix **Simon Chivallon** / piano **Shimon Gambourg** / basse **Isaias Alves** / batterie
JASS CLUB 141 Rue de Tolbiac, Paris Paris 75013 Quartier de la Maison-Blanche Paris Île-de-France 09 54 56 79 01 https://billetterie.jassclub.paris https://www.instagram.com/jassclub.paris/;https://www.facebook.com/jassclub.paris/;https://www.youtube.com/@JASSCLUBPARIS;https://www.tiktok.com/@jassclub.paris [{« type »: « link », « value »: « https://billetterie.jassclub.paris/agenda/437-Sara-Miette-Migalha-Quartet?session=437 »}, {« type »: « link », « value »: « https://billetterie.jassclub.paris/agenda/438-Sara-Miette-Migalha-Quartet?session=438 »}] CONCERTS · JAMS · EXPOS · ATELIERS
Vendredi & Samedi / Concert+Jam 19H-2H
Mercredi, Jeudi, Dimanche / Concert 19H-00H
Dimanche / Atelier jazz pour enfants 15H
CLUB · BAR · RESTAURANT Métro Tolbiac Ligne 7 / Accès PMR
19h30 & 21h30Nourrie par ses voyages au Brésil, il est devenu une évidence pour Sara Miette de porter la musique brésilienne à Paris. Choro, samba, MPB, bossa nova, une culture musicale d’une rich … Musique brésilienne
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