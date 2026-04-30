Sarah King Quartet en concert au 38Riv Jazz Club 38Riv Jazz Club Paris

Sa carrière s’étend du chant à la danse et au théâtre, avec une expérience allant de la performance de rue aux scènes de théâtre, du cinéma à la télévision, notamment dans The Marvelous Mrs. Maisel ainsi que sur les scènes Off-Broadway. Son interprétation nuancée et son approche ludique des standards de jazz témoignent d’un lien profond avec le jazz traditionnel et la musique populaire américaine des années 1920 aux années 1950. Accompagnée de musiciens locaux — Clément Trimouille, Kim Baiunco et Cesar Poirier — chaque soirée propose un programme unique.

Sarah King : voix

Clement Trimouille : guitare

Kim Baiunco : contrebasse

Cesar Poirier : clarinette, saxophone

Le 38Riv :

Situé en plein coeur du Marais, le 38Riv est un club de jazz et bar intimiste. C’est le lieu de toutes les rencontres musicales : du jazz au latin jazz en passant par le funk et le baroque. Sa cave voutée du 12e siècle offre une acoustique chaleureuse et authentique.

Jazz traditionnel, standards — La chanteuse Sarah King, basée à New York, fait sa première apparition en France avec deux soirées de jazz intimistes et totalement différentes.

Le samedi 18 juillet 2026

de 21h30 à 22h30

Le samedi 18 juillet 2026

de 19h30 à 20h30

payant

Tarif en ligne : 25 à 30 euros

Tarif sur place : 28 à 33 euros.

Public jeunes et adultes.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-07-19T00:30:00+02:00

fin : 2026-07-19T01:30:00+02:00

Date(s) : 2026-07-18T19:30:00+02:00_2026-07-18T20:30:00+02:00;2026-07-18T21:30:00+02:00_2026-07-18T22:30:00+02:00

38Riv Jazz Club 38, rue de Rivoli 75004 Paris

https://38riv.com/ +33954273661 contact@38riv.com https://www.facebook.com/38Rivjazzclub/ https://www.facebook.com/38Rivjazzclub/



Afficher la carte du lieu 38Riv Jazz Club et trouvez le meilleur itinéraire

