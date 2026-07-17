Sarah Ritter, Frac Franche-Comté, Besançon

Informations pratiques

Sarah Ritter 30 mai – 31 octobre 2027 Frac Franche-Comté Doubs

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2027-05-30T14:00:00+02:00 – 2027-05-30T19:00:00+02:00

Fin : 2027-10-31T14:00:00+01:00 – 2027-10-31T18:00:00+01:00

Le Frac Franche-Comté présente le travail de l’artiste bisontine Sarah Ritter, représentée dans sa collection et invitée pour une résidence Excellence Métiers d’Art au Lycée Edgar Faure de Morteau.

Formée à la philosophie avant de se tourner vers la photographie, elle développe une pratique qui interroge les images et leurs conditions d’apparition. Son travail explore les liens entre matière, perception et représentation, en portant une attention particulière à ce qui échappe habituellement au regard.

Frac Franche-Comté CITE DES ARTS 2 PASSAGE DES ARTS – 12 avenue Arthur Gaulard – 25000 BESANCON Besançon 25000 Sarrail Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 (0)3 81 87 87 40 https://www.frac-franche-comte.fr Depuis 2013, le Frac Franche-Comté est installé avec le Conservatoire à rayonnement régional au sein de la Cité des Arts à Besançon. Première commande publique française de Kengo Kuma, le bâtiment fait écho au paysage environnant tout en trouvant un ancrage dans l’histoire de la ville : dressé sur les berges du Doubs et entouré de bastions qui témoignent du temps des fortifications de Vauban, l’édifice comporte une partie réhabilitée en briques, vestige de l’ancien port fluvial.

Le Frac y présente des expositions en lien avec sa collection ainsi qu’une programmation culturelle pluridisciplinaire. Le public est convié à une grande diversité de rendez-vous: rencontres avec des artistes, conférences, performances, soirées vidéo, concerts, danse… Parking public gratuit : La Rodia

Parkings payants : St Paul et Rivotte

Bus ligne 11 / arrêt Cité des arts

Bus ligne 5 / arrêt Pont de Bregille

Tram ligne 1 et 2 / arrêt République

Le Frac Franche-Comté présente le travail de l’artiste bisontine Sarah Ritter, représentée dans sa collection et invitée pour une résidence Excellence Métiers d’Art au Lycée Edgar Faure de Morteau.

Images fossiles, 2026 © Sarah Ritter