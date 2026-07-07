SARAVAH Festival Éclats d’Émail 2026 BFM Aurence Limoges

Informations pratiques

Limoges

SARAVAH Festival Éclats d’Émail 2026

BFM Aurence 29 Rue Marcel Vardelle Limoges Haute-Vienne

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-11-25 15:00:00

fin : 2026-11-25

Date(s) :

2026-11-25

Saravah n’est pas un documentaire, mais un document.

En effet Saravah n’est pas un film didactique sur l’histoire de la musique brésilienne au XXème siècle mais le film historique où toutes les stars brésiliennes en devenir, sont abordées avec simplicité par Pierre Barouh. Et c’est parce que Pierre Barouh n’est pas un cinéaste mais l’acteur témoin de cette rencontre, rencontre entre l’ancien et le nouveau monde, que son film est une apologie du réel, réel artistique et poétique…

Les imperfections du film sont autant de pépites d’authenticité, d’histoires Rhomériennes où le téléspectateur est libre de ses émotions, se laissant bercer dans un plaisir contemplatif d’un Brésil historique où chacun se découvre la nostalgie de ne pas l’avoir connu. Patrick Frémeaux.

Gratuit, dans la limite des places disponibles. .

BFM Aurence 29 Rue Marcel Vardelle Limoges 87100 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 77 98 46 contact@eclatsdemail.com

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English : SARAVAH Festival Éclats d’Émail 2026

L’événement SARAVAH Festival Éclats d’Émail 2026 Limoges a été mis à jour le 2026-07-02 par OT Limoges Métropole