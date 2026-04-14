Sauvegarder le patrimoine archéologique. D’un chantier à l’autre : Les travaux de sauvegarde de l’amphithéâtre romain, Amphithéâtre, Poitiers

Sauvegarder le patrimoine archéologique. D’un chantier à l’autre : Les travaux de sauvegarde de l’amphithéâtre romain Samedi 13 juin, 14h30, 17h00 Amphithéâtre Vienne

Places limitées, réservation conseillée : 06 75 32 16 64 | palais@poitiers.fr

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-13T14:30:00+02:00 – 2026-06-13T16:00:00+02:00

Fin : 2026-06-13T17:00:00+02:00 – 2026-06-13T18:30:00+02:00

L’amphithéâtre romain et la muraille romaine sont emblématiques des grandes réalisations architecturales de la Ville au cours de l’Antiquité. Comment en assurer la sauvegarde tout en conservant leur authenticité ?

Au cours de ces visites, vous découvrirez les coulisses de ces chantiers récents qui ont mobilisé un grand nombre d’acteurs et de métiers parfois méconnus du public.

Amphithéâtre rue Bourcani, Poitiers Poitiers 86000 Vienne Nouvelle-Aquitaine

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© Ville de Poitiers, Yann Gachet