Sax Théâtre Municipal Sens

Informations pratiques

Sens

Sax

Théâtre Municipal 21 Boulevard des Garibaldi Sens Yonne

Tarif : – – EUR

Tarif réduit

Tarif réduit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2027-04-02 20:30:00

fin : 2027-04-02

Date(s) :

2027-04-02

À partir de 6 ans

Un spectacle musical et -ô combien- humoristique, au(x) rythme(s) endiablé(s), interprété par un quatuor de virtuoses !

Quatre saxophonistes aux univers opposés se rencontrent par hasard après une audition ratée. Entre rivalité, complicité et folie douce, ils basculent dans un voyage musical éclectique Classique, funk, jazz, bossa brésilienne, mélodies tziganes, chants africains et arméniens… Avec un humour décalé et une virtuosité instrumentale rare, Les DÉSAXÉS s’affirment comme un quatuor atypique, aussi cinglé que brillant.

Metteur en scène Gil Galliot

Distribution Complète

Michel Oberli saxophone ténor

Frédéric Saumagne saxophone baryton

Guy Rebreyend saxophones soprano & alto

Samuel Maingaud saxophones alto & soprano

Logos des partenaires Selmer et Vandoren

Durée 1H15 .

Théâtre Municipal 21 Boulevard des Garibaldi Sens 89100 Yonne Bourgogne-Franche-Comté +33 3 86 83 81 00

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Sax

L’événement Sax Sens a été mis à jour le 2026-07-24 par OT Sens et Sénonais