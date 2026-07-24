Sax Théâtre Municipal Sens
vendredi 2 avril 2027 · Théâtre Municipal · Sens
Informations pratiques
Sens
Sax
Théâtre Municipal 21 Boulevard des Garibaldi Sens Yonne
Tarif : – – EUR
Tarif réduit
Tarif réduit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2027-04-02 20:30:00
fin : 2027-04-02
Date(s) :
2027-04-02
À partir de 6 ans
Un spectacle musical et -ô combien- humoristique, au(x) rythme(s) endiablé(s), interprété par un quatuor de virtuoses !
Quatre saxophonistes aux univers opposés se rencontrent par hasard après une audition ratée. Entre rivalité, complicité et folie douce, ils basculent dans un voyage musical éclectique Classique, funk, jazz, bossa brésilienne, mélodies tziganes, chants africains et arméniens… Avec un humour décalé et une virtuosité instrumentale rare, Les DÉSAXÉS s’affirment comme un quatuor atypique, aussi cinglé que brillant.
Metteur en scène Gil Galliot
Distribution Complète
Michel Oberli saxophone ténor
Frédéric Saumagne saxophone baryton
Guy Rebreyend saxophones soprano & alto
Samuel Maingaud saxophones alto & soprano
Logos des partenaires Selmer et Vandoren
Durée 1H15 .
Théâtre Municipal 21 Boulevard des Garibaldi Sens 89100 Yonne Bourgogne-Franche-Comté +33 3 86 83 81 00
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English : Sax
L’événement Sax Sens a été mis à jour le 2026-07-24 par OT Sens et Sénonais
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