UNIDIVERSLE MÉDIAVERS CULTUREL
AGENDA · Sens

Sax Théâtre Municipal Sens

vendredi 2 avril 2027 · Théâtre Municipal · Sens

Informations pratiques

Début
vendredi 2 avril 2027
Fin
vendredi 2 avril 2027
Heure de début
20:30:00
Lieu
Théâtre Municipal
Adresse
21 Boulevard des Garibaldi
Ville
89100 Sens
Département
Yonne
Tarif
Tarif réduit Tarif réduit

Sens

Sax

Théâtre Municipal 21 Boulevard des Garibaldi Sens Yonne

Tarif : – – EUR

Tarif réduit
Tarif réduit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2027-04-02 20:30:00
fin : 2027-04-02

Date(s) :
2027-04-02

À partir de 6 ans
Un spectacle musical et -ô combien- humoristique, au(x) rythme(s) endiablé(s), interprété par un quatuor de virtuoses !
Quatre saxophonistes aux univers opposés se rencontrent par hasard après une audition ratée. Entre rivalité, complicité et folie douce, ils basculent dans un voyage musical éclectique Classique, funk, jazz, bossa brésilienne, mélodies tziganes, chants africains et arméniens… Avec un humour décalé et une virtuosité instrumentale rare, Les DÉSAXÉS s’affirment comme un quatuor atypique, aussi cinglé que brillant.

Metteur en scène Gil Galliot
Distribution Complète
Michel Oberli saxophone ténor
Frédéric Saumagne saxophone baryton
Guy Rebreyend saxophones soprano & alto
Samuel Maingaud saxophones alto & soprano

Logos des partenaires Selmer et Vandoren

Durée 1H15   .

Théâtre Municipal 21 Boulevard des Garibaldi Sens 89100 Yonne Bourgogne-Franche-Comté +33 3 86 83 81 00 

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Sax

L’événement Sax Sens a été mis à jour le 2026-07-24 par OT Sens et Sénonais

À voir aussi à Sens (Yonne)