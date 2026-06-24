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Saxophone & Guitare : Mélodies et Danses église St Eugène Ste Cécile Paris

Saxophone & Guitare : Mélodies et Danses église St Eugène Ste Cécile Paris

Saxophone & Guitare : Mélodies et Danses église St Eugène Ste Cécile Paris samedi 25 juillet 2026.

Lieu : église St Eugène Ste Cécile

Adresse : rue Sainte Cécile

Ville : 75009 Paris

Département : Paris

Début : samedi 25 juillet 2026

Fin : samedi 25 juillet 2026

Tarif : <p><strong>Les Concerts Ne Sont Pas Gratuits  </strong></p><p><strong>Un Don Respectueux de 8€ par personne  </strong><strong>vous sera demandé sur place en espèce (pas de Carte Bancaire) </strong></p><p><strong>Par Respect du Travail de Qualité des Musiciens !!! </strong> </p>

Saxophone & Guitare :

Mélodies et Danses avec Fauré, De Falla et Piazzolla

Un voyage passionnant et chaleureux à travers une sélection de Mélodies Françaises, Chansons Espagnoles et Tangos Argentins

par le Duo DUO MÉTIS

Antoine Guerrero Guitare, 12 Prix de Concours internationaux. Il se produit en Italie, Espagne, France, Portugal.

Luis Gonzalez Saxophone, 8 Premiers Prix internationaux. Dont l’INAEM et Collège d’Espagne à Paris (2022). Donne des concerts en Europe

Les Concerts Ne Sont Pas Gratuits

Un Don Respectueux de 8€ par personne

vous sera demandé sur place en espèce (pas de Carte Bancaire)

Par Respect du Travail de Qualité des Musiciens !!!

Un voyage passionnant et chaleureux à travers une sélection de Mélodies Françaises, Chansons Espagnoles et Tangos Argentins.
Le samedi 25 juillet 2026
de 15h30 à 16h30
payant

Les Concerts Ne Sont Pas Gratuits  

Un Don Respectueux de 8€ par personne  vous sera demandé sur place en espèce (pas de Carte Bancaire) 

Par Respect du Travail de Qualité des Musiciens !!!  

Public jeunes et adultes.

Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-07-25T18:30:00+02:00
fin : 2026-07-25T19:30:00+02:00
Date(s) : 2026-07-25T15:30:00+02:00_2026-07-25T16:30:00+02:00

église St Eugène Ste Cécile rue Sainte Cécile  75009 Paris
https://www.eventbrite.fr/e/1992197126233?aff=oddtdtcreator


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