Saxophone & Guitare : Mélodies et Danses église St Eugène Ste Cécile Paris
Saxophone & Guitare : Mélodies et Danses église St Eugène Ste Cécile Paris samedi 25 juillet 2026.
Saxophone & Guitare :
Mélodies et Danses avec Fauré, De Falla et Piazzolla
Un voyage passionnant et chaleureux à travers une sélection de Mélodies Françaises, Chansons Espagnoles et Tangos Argentins
par le Duo DUO MÉTIS
– Antoine Guerrero Guitare, 12 Prix de Concours internationaux. Il se produit en Italie, Espagne, France, Portugal.
– Luis Gonzalez Saxophone, 8 Premiers Prix internationaux. Dont l’INAEM et Collège d’Espagne à Paris (2022). Donne des concerts en Europe
Les Concerts Ne Sont Pas Gratuits
Un Don Respectueux de 8€ par personne
vous sera demandé sur place en espèce (pas de Carte Bancaire)
Par Respect du Travail de Qualité des Musiciens !!!
Un voyage passionnant et chaleureux à travers une sélection de Mélodies Françaises, Chansons Espagnoles et Tangos Argentins.
Le samedi 25 juillet 2026
de 15h30 à 16h30
payant
Les Concerts Ne Sont Pas Gratuits
Un Don Respectueux de 8€ par personne vous sera demandé sur place en espèce (pas de Carte Bancaire)
Par Respect du Travail de Qualité des Musiciens !!!
Public jeunes et adultes.
Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-07-25T18:30:00+02:00
fin : 2026-07-25T19:30:00+02:00
Date(s) : 2026-07-25T15:30:00+02:00_2026-07-25T16:30:00+02:00
église St Eugène Ste Cécile rue Sainte Cécile 75009 Paris
https://www.eventbrite.fr/e/1992197126233?aff=oddtdtcreator
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