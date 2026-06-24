Saxophone & Guitare : Mélodies et Danses église St Eugène Ste Cécile Paris samedi 25 juillet 2026.

Saxophone & Guitare :

Mélodies et Danses avec Fauré, De Falla et Piazzolla

Un voyage passionnant et chaleureux à travers une sélection de Mélodies Françaises, Chansons Espagnoles et Tangos Argentins

par le Duo DUO MÉTIS

– Antoine Guerrero Guitare, 12 Prix de Concours internationaux. Il se produit en Italie, Espagne, France, Portugal.

– Luis Gonzalez Saxophone, 8 Premiers Prix internationaux. Dont l’INAEM et Collège d’Espagne à Paris (2022). Donne des concerts en Europe

Les Concerts Ne Sont Pas Gratuits

Un Don Respectueux de 8€ par personne

vous sera demandé sur place en espèce (pas de Carte Bancaire)

Par Respect du Travail de Qualité des Musiciens !!!

Un voyage passionnant et chaleureux à travers une sélection de Mélodies Françaises, Chansons Espagnoles et Tangos Argentins.

Le samedi 25 juillet 2026

de 15h30 à 16h30

payant

Les Concerts Ne Sont Pas Gratuits

Un Don Respectueux de 8€ par personne vous sera demandé sur place en espèce (pas de Carte Bancaire)

Par Respect du Travail de Qualité des Musiciens !!!

Public jeunes et adultes.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-07-25T18:30:00+02:00

fin : 2026-07-25T19:30:00+02:00

Date(s) : 2026-07-25T15:30:00+02:00_2026-07-25T16:30:00+02:00

église St Eugène Ste Cécile rue Sainte Cécile 75009 Paris

https://www.eventbrite.fr/e/1992197126233?aff=oddtdtcreator



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