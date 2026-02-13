Scarlett Skye en concert – Skyeverse, theatre nouvelle france, Le Chesnay-Rocquencourt

Scarlett Skye en concert – Skyeverse Vendredi 13 mars, 20h00 theatre nouvelle france Yvelines

22 euros

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-03-13T20:00:00+01:00 – 2026-03-13T23:00:00+01:00

Fin : 2026-03-13T20:00:00+01:00 – 2026-03-13T23:00:00+01:00

Scarlett Skye finalise actuellement son 2ème album intitulé SkyeVerse, qui promet d’être un projet audacieux, explorant de nouvelles dimensions musicales tout en conservant sa signature Electro-Pop cinématographique. Son titre The Mask a fait près de 300 000 vues et Time machine son dernier single devrait le dépasser bientôt. Ce nouvel opus est très attendu et devrait confirmer sa place parmi les artistes les plus innovants de sa génération. Venez vite la découvrir sur scène !

theatre nouvelle france 78150 Le Chesnay-Rocquencourt Le Chesnay-Rocquencourt 78150 Le Chesnay Yvelines Île-de-France

Concert Scarlett Skye pop Dance mélangé à du rock étoile montante pour la sortie son deuxième album. Venez vite la découvrir sur scène !grand spectacle son et image. Dance pop