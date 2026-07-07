Scéance de cinéma Opéra de Limoges Grand Écran Le Lido Limoges
jeudi 5 novembre 2026 · Grand Écran Le Lido · Limoges
Informations pratiques
Limoges
Scéance de cinéma Opéra de Limoges
Grand Écran Le Lido 3 Avenue du Général de Gaulle Limoges Haute-Vienne
Tarif : – – 6.5 EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-11-05 20:30:00
fin : 2026-11-05
Date(s) :
2026-11-05 2027-06-08
Au cinéma visionnez des films en rapport avec la programmation de l’Opéra
– Jeudi 05/11 à 20h30 Sweeney Todd, le diabolique barbier de Fleet Street Réal. Tim Burton (2007)
Film musical avec Johnny Depp et Helena Bonham Carter, adapté de la comédie musicale éponyme de Stephen Sondheim et Hugh Wheeler.
Après des années de prison, le barbier Benjamin Barker revient à Londres, où il vivait autrefois avec sa femme et sa fille. Se prénommant maintenant Sweeney Todd, il est décidé à obtenir vengeance auprès de celui qui les lui a enlevés le juge Turpin, puissant et respecté magistrat.
Durée 1h56
– Mardi 08/06 à 20h30 Le Dictateur Réal. Charlie Chaplin (1940)
Un barbier juif revient amnésique de la guerre et découvre son pays sous la coupe du dictateur Hynkel. Dans le ghetto, il se rapproche d’Hannah tandis que les persécutions reprennent et que le danger grandit.
Durée 2h05 .
Grand Écran Le Lido 3 Avenue du Général de Gaulle Limoges 87000 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 45 95 95
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English : Scéance de cinéma Opéra de Limoges
L’événement Scéance de cinéma Opéra de Limoges Limoges a été mis à jour le 2026-07-07 par OT Limoges Métropole
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