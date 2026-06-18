SCENE DE CRIME DU PUR POP ROCK Fanny Rinaldi Visan
SCENE DE CRIME DU PUR POP ROCK Fanny Rinaldi Visan mardi 4 août 2026.
Visan
SCENE DE CRIME DU PUR POP ROCK
Fanny Rinaldi Camping de l’Hérein Visan Vaucluse
Tarif : 18 – 18 – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-04 19:30:00
fin : 2026-08-04
Date(s) :
2026-08-04
SCÈNE DE CRIME EN CONCERT AU CAMPING DE L’HÉREIN
️ Menu 18 €
Moins de 10 ans 11 €
Salade verte
Lasagne maison
Dessert
Réservations & informations 04 90 41 95 99
⚠️ Inscription avant le 3 août
Pensez à apporter vos couverts
.
Fanny Rinaldi Camping de l’Hérein Visan 84820 Vaucluse Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 90 41 95 99 accueil@campingvisan.com
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English :
CRIME SCENE CONCERT AT THE CAMPING DE L’HÉREIN
? Menu: 18 ?
Children under 10: 11 ?
Green salad
Homemade lasagna
Dessert
Reservations & information: 04 90 41 95 99
?? Register by August 3
Please bring your own cutlery
L’événement SCENE DE CRIME DU PUR POP ROCK Visan a été mis à jour le 2026-06-18 par Office de Tourisme Communautaire Pays de Grignan et Enclave des Papes
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