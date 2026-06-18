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SCENE DE CRIME DU PUR POP ROCK Fanny Rinaldi Visan

SCENE DE CRIME DU PUR POP ROCK Fanny Rinaldi Visan mardi 4 août 2026.

Lieu : Fanny Rinaldi

Adresse : Camping de l'Hérein

Ville : 84820 Visan

Département : Vaucluse

Début : mardi 4 août 2026

Fin : mardi 4 août 2026

Heure de début : 19:30:00

Tarif : 18 18

Visan

SCENE DE CRIME DU PUR POP ROCK

Fanny Rinaldi Camping de l’Hérein Visan Vaucluse

Tarif : 18 – 18 – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-04 19:30:00
fin : 2026-08-04

Date(s) :
2026-08-04

SCÈNE DE CRIME EN CONCERT AU CAMPING DE L’HÉREIN
️ Menu 18 €
Moins de 10 ans 11 €
Salade verte
Lasagne maison
Dessert
Réservations & informations 04 90 41 95 99
⚠️ Inscription avant le 3 août
Pensez à apporter vos couverts
  .

Fanny Rinaldi Camping de l’Hérein Visan 84820 Vaucluse Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 90 41 95 99  accueil@campingvisan.com

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English :

CRIME SCENE CONCERT AT THE CAMPING DE L’HÉREIN
? Menu: 18 ?
Children under 10: 11 ?
Green salad
Homemade lasagna
Dessert
Reservations & information: 04 90 41 95 99
?? Register by August 3
Please bring your own cutlery

L’événement SCENE DE CRIME DU PUR POP ROCK Visan a été mis à jour le 2026-06-18 par Office de Tourisme Communautaire Pays de Grignan et Enclave des Papes

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