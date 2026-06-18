SCENE DE CRIME DU PUR POP ROCK Fanny Rinaldi Visan

Visan

SCENE DE CRIME DU PUR POP ROCK

Fanny Rinaldi Camping de l’Hérein Visan Vaucluse

Tarif : 18 – 18 – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-04 19:30:00

fin : 2026-08-04

Date(s) :

2026-08-04

SCÈNE DE CRIME EN CONCERT AU CAMPING DE L’HÉREIN

️ Menu 18 €

Moins de 10 ans 11 €

Salade verte

Lasagne maison

Dessert

Réservations & informations 04 90 41 95 99

⚠️ Inscription avant le 3 août

Pensez à apporter vos couverts

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Fanny Rinaldi Camping de l’Hérein Visan 84820 Vaucluse Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 90 41 95 99 accueil@campingvisan.com

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English :

CRIME SCENE CONCERT AT THE CAMPING DE L’HÉREIN

? Menu: 18 ?

Children under 10: 11 ?

Green salad

Homemade lasagna

Dessert

Reservations & information: 04 90 41 95 99

?? Register by August 3

Please bring your own cutlery

L’événement SCENE DE CRIME DU PUR POP ROCK Visan a été mis à jour le 2026-06-18 par Office de Tourisme Communautaire Pays de Grignan et Enclave des Papes