[SCÈNE OUVERTE] Berry Comedy Club Saint-Satur

14 Rue Hilaire Amagat Saint-Satur
Début : 2026-12-17 20:00:00
2026-12-17
La scène est grande ouverte. Un cadre chaleureux et bienveillant pour toute forme d’expression artistique.
Chaque mois, CEC invite un·e artiste à dévoiler son univers et ses projets. Une immersion unique à ne pas manquer !
Pour la fin de l’année, nous invitons le Berry Comedy Club pour une soirée humour
Un petit spectacle à partir de 20h30, et hop, suivra la scène ouverte.
Le bar vous accueille avec un menu spécial, fait maison, disponible uniquement sur réservation.
Ne ratez pas ces rencontres artistiques et gourmandes ! .
14 Rue Hilaire Amagat Saint-Satur 18300 Cher Centre-Val de Loire +33 2 48 54 32 18 cec.bue@gmail.com
English :
The stage is wide open. A warm and friendly setting for all forms of artistic expression.
